Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η Σελήνη απέναντί σου στρέφει την προσοχή στις σχέσεις και στις συνεργασίες. Παρότι αναζητάς ανταλλαγή ιδεών, το τετράγωνο Ήλιου-Κρόνου μπορεί να φέρει απογοήτευση ή απόσταση.

Η στροφή στους δικούς σου πόρους σε βοηθά να επαναξιολογήσεις στόχους και κατευθύνσεις. Προσαρμογή προσδοκιών και στρατηγική σκέψη λειτουργούν υπέρ σου.

Δίδυμοι: Η μέρα ευνοεί τη σταθεροποίηση πόρων και έναν πιο ήρεμο ρυθμό. Το τετράγωνο Ήλιου-Κρόνου υπενθυμίζει υποχρεώσεις και περιορισμούς, κυρίως σε επαγγελματικά θέματα.

Οι καθυστερήσεις σε βοηθούν να ξεκαθαρίσεις προτεραιότητες και να βρεις πιο αποτελεσματικές λύσεις. Δώσε έμφαση στο μακροπρόθεσμο όφελος και ζήτησε αναγνώριση όταν τη χρειάζεσαι.

Καρκίνος: Επενδύεις ενέργεια σε χαρά, δημιουργία ή ερωτικά, όμως το τετράγωνο Ήλιου-Κρόνου φέρνει πρακτικές δυσκολίες.

Οι ευθύνες βαραίνουν, αλλά η πρόοδος έρχεται με υπομονή και μικρά βήματα. Απόφυγε την υπερκόπωση και φρόντισε να αναγνωρίσεις την αξία των προσπαθειών σου. Η αυτονομία σου ενισχύεται.

Λέων: Η μέρα βοηθά να κλείσεις εκκρεμότητες ή να αφήσεις πίσω ένα θέμα. Ωστόσο, το τετράγωνο Ήλιου-Κρόνου ζητά επιβράδυνση και προσεκτικές κινήσεις.

Ενδέχεται να προκύψουν αμφιβολίες σε σχέσεις ή έργα. Η υπομονή και η τήρηση κανόνων είναι απαραίτητες. Εστίασε σε όσα μπορείς να ελέγξεις.

Παρθένος: Οι συνεργασίες και οι ιδέες έχουν αξία σήμερα, όμως το τετράγωνο Ήλιου-Κρόνου φέρνει πίεση ή κριτική.

Κάτι που είχε παραμεληθεί ζητά επανεξέταση. Η πρόοδος είναι αργή αλλά σταθερή. Κράτησε τα πράγματα απλά και διόρθωσε αδυναμίες χωρίς υπερβολική αυστηρότητα.

