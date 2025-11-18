Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Ο ανάδρομος Ερμής επιστρέφει στον τομέα των σχέσεων και μπορεί να επαναφέρει ένα θέμα που θεωρούσες λυμένο. Μέχρι τις 29, η σαφήνεια και η ξεκάθαρη επικοινωνία δεν είναι εύκολες, όμως οι καθυστερήσεις σου δίνουν χρόνο να δεις τα πράγματα από άλλη οπτική.

Προσοχή στην ανυπομονησία — οι σχέσεις σήμερα χρειάζονται ηρεμία και ουσιαστικό διάλογο. Βάλε προτεραιότητες ώστε να αποφύγεις περισπασμούς.

Δίδυμοι: Ο ανάδρομος Ερμής επιστρέφει στον τομέα εργασίας και υγείας. Κάποια στοιχεία μπορεί να λείπουν, γι’ αυτό τα σχέδια και τα χρονοδιαγράμματα μπερδεύονται.

Πρότζεκτ που θεωρούσες ολοκληρωμένα ίσως χρειαστούν αναθεώρηση. Οι καθυστερήσεις, όμως, σε βοηθούν να εντοπίσεις λύσεις που πριν δεν έβλεπες. Σήμερα απόφυγε τις βιαστικές αποφάσεις — δεν χρειάζεται να γίνουν όλα άμεσα.

Καρκίνος: Ο ανάδρομος Ερμής επιστρέφει στον τομέα του ρομαντισμού και της δημιουργικότητας. Μέχρι τις 29, η επικοινωνία δεν είναι τόσο απλή, όμως μπορείς να διορθώσεις παρεξηγήσεις ή παλιές εκτιμήσεις.

Προσέγγισε τα θέματα με νέο τρόπο και δώσε χρόνο. Σήμερα απόφυγε τις υπερβολές σε δουλειά και υγεία και υιοθέτησε έναν πιο χαλαρό ρυθμό.

Λέων: Ο ανάδρομος Ερμής επιστρέφει στον τομέα σπιτιού και οικογένειας. Μικρά προβλήματα ή παλιές συζητήσεις μπορεί να σε απασχολήσουν μέχρι τις 29. Μετά από αυτή την ημερομηνία το τοπίο ξεκαθαρίζει.

Σήμερα προσπάθησε να αποφύγεις την ανησυχία και την αίσθηση ότι χρειάζεσαι κάτι «καλύτερο» — εστίασε σε όσα έχεις μπροστά σου.

Παρθένος: Ο ανάδρομος Ερμής επηρεάζει άμεσα την επικοινωνία σου. Μέχρι τις 29 μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις, χαμένες πληροφορίες ή καθυστερήσεις σε θέματα σπουδών και μετακινήσεων.

Παρ’ όλα αυτά, είναι καλή περίοδος για να ξαναδείς παλιά σχέδια με νέα ματιά. Σήμερα η ενέργεια σε ωθεί να δράσεις, αλλά χωρίς σταθερό σχέδιο μπορεί να απογοητευτείς — κινήσου πιο μετρημένα.

