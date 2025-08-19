Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τρίτη 19 Αυγούστου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η μέρα φέρνει ζεστές και υποστηρικτικές ενέργειες. Η όψη Ήλιου-Χείρωνα ανοίγει δρόμους για βελτιώσεις σε οικογενειακές σχέσεις και προσωπική εικόνα. Η Σελήνη με τον Δία ενεργοποιεί την επικοινωνία σου, χαρίζοντάς σου καλή διάθεση και θετικές ανταλλαγές. Οι ιδέες σου εμπνέουν και προσελκύουν.

Δίδυμοι: Οι διελεύσεις στηρίζουν άνεση και ευχάριστες επαφές. Η όψη Ήλιου-Χείρωνα δίνει έμπνευση σε μια συζήτηση ή φιλική σχέση, ενώ η Σελήνη με τον Δία σε καλεί να εστιάσεις σε πρακτικά ζητήματα και βασικές ανάγκες. Απλές απολαύσεις και μικρές περιποιήσεις σε γεμίζουν ενέργεια.

Καρκίνος: Η ενέργεια σε ωθεί σε δουλειά και στόχους. Η όψη Ήλιου-Χείρωνα ευνοεί επαγγελματικές και οικονομικές βελτιώσεις, ενώ η Σελήνη στο ζώδιό σου με τον Δία σε γεμίζει χαρά και σε κάνει πιο εκφραστικό/η. Οι άλλοι απολαμβάνουν την παρέα σου, ενώ η διάθεση για δημιουργία και διασκέδαση είναι έντονη.

Λέων: Σήμερα προτιμάς χαμηλούς τόνους. Η Σελήνη με τον Δία σε βοηθούν να αντλήσεις δύναμη μέσα από την ηρεμία και την προετοιμασία. Η όψη Ήλιου-Χείρωνα ενισχύει τη δημιουργικότητα και σε κάνει πιο γοητευτικό/η. Η διάθεσή σου είναι ισορροπημένη και η έμπνευσή σου ισχυρή.

Παρθένος: Η μέρα σε φέρνει πιο κοντά στους ανθρώπους σου. Η όψη Ήλιου-Χείρωνα ανοίγει το μυαλό σου σε νέες ιδέες, ενώ η Σελήνη με τον Δία στον κοινωνικό τομέα τονίζουν φιλίες και ομαδικότητα. Απόλαυσε τη χαρά της παρέας, χωρίς να υπερφορτώσεις το πρόγραμμά σου.

