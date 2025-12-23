Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η προσοχή στρέφεται σε δουλειά, ευθύνες και στόχους, αλλά η διάθεσή σου μπορεί να έχει σκαμπανεβάσματα. Κάποιες σχέσεις ή φιλίες φαίνονται ασαφείς και ίσως αμφιβάλλεις για το ποιος σε στηρίζει.

Κράτησε χαμηλές προσδοκίες και παρατήρησε χωρίς βιαστικά συμπεράσματα. Έτσι δημιουργείς χώρο για πιο ουσιαστικούς στόχους.

Δίδυμοι: Η μέρα ευνοεί σκέψη, συζητήσεις και μια πιο αισιόδοξη ματιά στο μέλλον. Ωστόσο, αργότερα μπορεί να νιώσεις σύγχυση ή απογοήτευση από μισόλογα ή έλλειψη κατεύθυνσης σε σχέσεις και επαγγελματικά.

Μείωσε τις υπερβολικές προσδοκίες και δες τις αλλαγές ως αναγκαία αναπροσαρμογή πορείας.

Καρκίνος: Οι επαφές είναι υποστηρικτικές και αναζητάς βαθύτερες εμπειρίες. Καθώς προχωρά η μέρα, οι προσδοκίες μπορεί να θολώσουν την κρίση σου και να αυξηθεί η αβεβαιότητα στις σχέσεις.

Άφησε στόχους που σε βαραίνουν και εστίασε σε ότι σε εμπνέει πραγματικά, φροντίζοντας περισσότερο τον εσωτερικό σου κόσμο.

Λέων: Η ανάγκη για συντροφικότητα και ουσιαστική επικοινωνία είναι έντονη. Αργότερα, σύγχυση σε σχέσεις ή οικονομικά μπορεί να σε αποπροσανατολίσει.

Απόφυγε να επενδύεις σε αβέβαιες υποσχέσεις και θύμισε στον εαυτό σου ότι η ευτυχία ξεκινά από εσένα, όχι από τις προσδοκίες των άλλων.

Παρθένος: Η μέρα ευνοεί πρακτικά ζητήματα και λύσεις, όμως αργότερα μπορεί να νιώσεις μια αδιόρατη δυσαρέσκεια. Μην στηρίζεις την ευτυχία σου αποκλειστικά σε πρόσωπα ή καταστάσεις.

Η ειλικρινής αντιμετώπιση της πραγματικότητας, όσο άβολη κι αν είναι, θα σε γλιτώσει από λάθος συμπεράσματα.

