Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Το πρωί ίσως νιώσεις διχασμό ανάμεσα στην ανάγκη για παρέα και την επιθυμία να κινηθείς μόνος/η σου. Αν κάτι φαίνεται ασταθές, δώσε του χρόνο.

Σύντομα μπορεί να δεις μια σχέση με εντελώς νέο τρόπο. Καθώς η μέρα προχωρά, νιώθεις πιο ανοιχτός/ή και αισιόδοξος/η. Μικρές πράξεις καλοσύνης σε φέρνουν πιο κοντά με τους άλλους και οι συζητήσεις έχουν κάτι θεραπευτικό.

Δίδυμοι: Στην αρχή της ημέρας προσπάθησε να καταλάβεις καλύτερα τις προθέσεις των άλλων πριν βγάλεις βιαστικά συμπεράσματα. Ανασφάλειες μπορεί να φέρουν εντάσεις σε φιλίες ή συνεργασίες.

Βρες τρόπους για να νιώσεις πιο ελεύθερος/η χωρίς να διαταράξεις τις υποχρεώσεις σου. Αργότερα θα νιώσεις περισσότερη ηρεμία και άνεση, και θα θελήσεις να μοιραστείς χαρά και τρυφερότητα.

Καρκίνος: Το πρωί μπορεί να προκύψουν στιγμές αποσύνδεσης, όμως αν επικεντρωθείς σε δουλειά ή θέματα υγείας, βρίσκεις γρήγορα ισορροπία. Οι σχέσεις θέλουν λίγο προσοχή, καθώς είναι εύκολο να αγγίξεις ευαίσθητα σημεία.

Παρ’ όλα αυτά, μέσα από αυτή την ευαισθησία μαθαίνεις καλύτερα τον εαυτό σου. Αργότερα η μέρα σε βοηθά να λάμψεις και να μοιραστείς ιδέες και αγάπη με αυτοπεποίθηση.

Λέων: Το πρωί νιώθεις την ανάγκη για λίγο χώρο στις προσωπικές σου σχέσεις, ειδικά στο σπίτι. Αν ακούσεις τις εσωτερικές σου ανάγκες, θα κάνεις τις σωστές επιλογές. Αργότερα η μέρα ευνοεί την οικογένεια και τις φιλίες.

Μπορείς να λύσεις διαφορές, να νιώσεις πιο κοντά στους δικούς σου ή να λάβεις απρόσμενη υποστήριξη. Μια μικρή σύμπτωση ίσως σου φτιάξει τη διάθεση.

Παρθένος: Παρότι στην αρχή της ημέρας υπάρχουν μικρές αποσυνδέσεις, μπορείς να προχωρήσεις κανονικά σε όσα έχεις βάλει στο μυαλό σου. Παρεξηγήσεις λύνονται γρήγορα και εμφανίζονται ευκαιρίες για χαρά και εξέλιξη.

Αν νιώθεις στάσιμος/η σε σχέσεις ή σπουδές, ίσως αυτό κορυφωθεί τώρα, οδηγώντας όμως σε θετική αλλαγή. Αργότερα, ευχάριστες συζητήσεις και νέα ανοίγματα σε ανανεώνουν.

