Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Μπαίνεις στο τελικό στάδιο μιας μεγάλης προσωπικής αλλαγής. Η ανάγκη για ανεξαρτησία δυναμώνει, ενώ επαγγελματικά θέματα χρειάζονται ακόμη υπομονή.

Κάποιες αβεβαιότητες σήμερα δεν είναι εμπόδιο, αλλά ένδειξη ότι πρέπει να επανεκτιμήσεις στόχους και προτεραιότητες. Μην πιέζεις αποφάσεις.

Δίδυμοι: Ο Ουρανός σε βοηθά να κλείσεις κύκλους και να αφήσεις πίσω παλιές συναισθηματικές αποσκευές.

Υπάρχει πρόοδος σε στόχους και σχέδια, όμως σήμερα χρειάζεται μέτρο και ρεαλισμός. Απόφυγε υπερβολικές προσδοκίες και άφησε τα πράγματα να εξελιχθούν φυσικά.

Καρκίνος: Φιλίες, σχέσεις και κοινωνικοί στόχοι μπαίνουν σε φάση ανανέωσης. Μπορεί να υπάρξουν αποκαλύψεις ή αλλαγές που σε ξαφνιάζουν, όμως σε βοηθούν να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις.

Οι αποφάσεις σήμερα δεν είναι εύκολες· κράτησε στάση παρατηρητή και απόφυγε παρορμητικές κινήσεις.

Λέων: Θέματα καριέρας και κατεύθυνσης αρχίζουν να ξεμπλοκάρουν, δίνοντάς σου νέο κίνητρο. Παρ’ όλα αυτά, η ενέργειά σου δεν είναι σταθερή και χρειάζεσαι αποφόρτιση.

Απόφυγε την υπερκόπωση και δώσε χώρο στις προσωπικές σου ανάγκες. Μια ήπια απόδραση θα σε βοηθήσει.

Παρθένος: Η πίστη σου στη ζωή και στις επιλογές σου ενισχύεται. Βλέπεις πιο καθαρά το νόημα πίσω από όσα κάνεις, όμως σήμερα χρειάζεσαι ένα διάλειμμα από απαιτήσεις και ρουτίνες.

Μην πιέζεις τον εαυτό σου να είναι συνεχώς αποδοτικός/ή· η ξεκούραση είναι απαραίτητη.

