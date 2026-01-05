Τιμοτέ Σαλαμέ: Το πρώτο δημόσιο «σ’ αγαπώ» στην Κάιλι Τζένερ μετά την βράβευσή του στα Critics Choice Awards

Ο πασίγνωστος ηθοποιός, Τιμοτέ Σαλαμέ, κατάφερε να κερδίσει το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου στην 31η τελετή των Critics Choice Awards για την ερμηνεία του στην ταινία «Marty Supreme». Πολλοί όμως μπορούν να πουν ότι το χάιλαιτ της βραδιάς δεν ήταν η νίκη του, αλλά η ομιλία του όταν παρέλαβε το βραβείο στην οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη σύντροφό του Κάιλι Τζένερ.

Ο 30χρονος σταρ, Τιμοτέ Σαλαμέ, ανεβαίνοντας στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο φορώντας ένα σκούρο ριγέ κοστούμι, ξεκίνησε τον λόγο του εκφράζοντας τον σεβασμό του προς τους συνυποψήφιούς του, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την ομάδα του και τον σκηνοθέτη της ταινίας Τζος Σαφντί. Κλείνοντας ο ηθοποιός επεφύλασσε την πιο «προσωπική» αναφορά στην Κάιλι Τζένερ, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στη σύντροφό μου εδώ και τρία χρόνια. Σε ευχαριστώ για τα θεμέλια που έχουμε χτίσει. Σ’ αγαπώ. Δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω χωρίς εσένα. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου».

Η κάμερα κατέγραψε τη συγκινημένη Κάιλι Τζένερ να ανταποδίδει, ψιθυρίζοντας ένα «σ΄ αγαπώ κι εγώ». Νωρίτερα, τη στιγμή της ανακοίνωσης το ζευγάρι μοιράστηκε ένα τρυφερό φιλί.

Ο διάσημος ηθοποιός κατάφερε να κερδίσει το πολυπόθητο βραβείο απέναντι σε κορυφαία ονόματα όπως οι Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio) στη ταινία «One Battle After Another», Τζόελ Έτζερτον (Joel Edgerton) στο «Train Dreams», Ίθαν Χοκ (Ethan Hawke) στο «Blue Moon», Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Michael B. Jordan) στο φιλμ «Sinners» και Βάγκνερ Μόουρα (Wagner Moura) στο «The Secret Agent».

Όπως αναφέρει το People, υποδύεται έναν επαγγελματία παίκτη πινγκ-πονγκ που ονειρεύεται να κερδίσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 1952. Σημειώνεται ότι ήταν η τέταρτη υποψηφιότητα του Σαλαμέ και η πρώτη του νίκη στον θεσμό των συγκεκριμένων βραβείων.