Μια σειρά που έγραψε τη δική τη ξεχωριστή ιστορία στην αμερικανική τηλεόραση. Σαν σήμερα πριν από 25 χρόνια το Sex and the City έκανε πρεμιέρα και κανείς δεν περίμενε τι επρόκειτο να ακολουθήσει.

Πρωταγωνίστριες του Sex and the City η Κάρι Μπράντσο (Sarah Jessica Parker), η Σαμάνθα Τζόουνς (Kim Cattrall), η Μιράντα Χομπς (Cynthia Nixon) και η Σάρλοτ Γιορκ (Kristin Davis), τέσσερις φίλες που αναζητούσαν τον έρωτα στη Νέα Υόρκη.

Οι τρεις από τις τέσσερις πρωταγωνίστριες του Sex and the City, συνεχίζουν στο «And Just Like That», με την Κιμ Κατράλ να «σπάει» την 4άδα εξαιτίας της κόντρας της με την Πάρκερ. Στη δεύτερη σεζόν, όμως, που κάνει πρεμιέρα στις 22 Ιουνίου θα κάνει ένα «πέρασμα».

Με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από την πρεμιέρα του Sex and the City, τόσο το HBO (κανάλι που «φιλοξένησε» τη σειρά), όσο και οι Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις έκαναν αναρτήσεις για τα «γενέθλια» της σειράς.

Το HBO άλλαξε και τη φωτογραφία προφίλ στο Instagram και «ανέβασε» την πρώτη και την τελευταία σκηνή της σειράς που έγραψε ιστορία.

«Είναι η ασημένια μας επέτειος, αλλά οι αναμνήσεις θα είναι πάντα χρυσές. X, SJ», έγραψε η Sarah Jessica Parker. Συνόδευσε την ανάρτησή της με μία φωτογραφία από το υπέροχο χρυσό κόσμημα με το όνομά του ρόλου της που φορούσε στη σειρά.

Το… πριν και το μετά του ρόλου της ανέβασε η Cynthia Nixon. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το Sex and the City έκανε πρεμιέρα πριν από 25 χρόνια, σαν σήμερα. Πριν από τη σειρά, δεν μπορούσα να φανταστώ πως κάτι τόσο μεγάλο και τόσο υπέροχο θα μπορούσε να μου συμβεί. Και τώρα δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτό.

Ξέρω πως έχει ξεχωριστή θέση σε πολλές από τις δικές σας καρδιές, γι’ αυτό σας ευχαριστώ που το βλέπατε. Και ετοιμαστείτε για τη δεύτερη σεζόν του And Just Like That!», έγραψε.

Η Kristin Davis από την πλευρά της, ανεβάζοντας εικόνες από τη σειρά, έγραψε: «Είναι αδύνατον να πιστέψω ότι έχουν περάσει 25 χρόνια. Θεωρώ τον εαυτό μου τον πιο τυχερό άνθρωπο στον κόσμο, ούσα μέρος αυτής της ιστορίας, που ενώνει τόσους πολλούς. Ήταν και συνεχίζει να είναι, χαρά!

Ευχαριστώ σε όσους ακολούθησαν αυτή τη διαδρομή. Σας αγαπάμε».

Βασισμένη στην ομώνυμη στήλη της Αμερικανίδας Κάντας Μπούσνελ (Candace Bushnell) που διατηρούσε στην εφημερίδα «The New York Observer» η σειρά η οποία αφηγείται τη ζωή τεσσάρων γυναικών στην Νέα Υόρκη, διήρκησε έξι σεζόν από το 1998 μέχρι το 2004.

Με τις ίδιες πρωταγωνίστριες έγιναν δύο ταινίες και ακολούθησε το σίκουελ «And Just Like That…», που έκανε πρεμιέρα στο HBO Max τον Δεκέμβριο του 2021, με την Κιμ Κατράλ, όμως, μεγάλη απούσα.