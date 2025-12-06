Το νέο look της Σίντνεϊ Σουίνι που άναψε φωτιές: Υιοθετεί το «πρόσωπο MAGA» ή απολαμβάνει το παιχνίδι της δημοσιότητας

Η ασφυκτική πίεση των μέσων ενημέρωσης γύρω από την ηθοποιό Σίντνεϊ Σουίνι δεν δείχνει να υποχωρεί. Από τη στιγμή που προβλήθηκε το καλοκαίρι η διαφήμιση της American Eagle στις ΗΠΑ, η οποία επικρίθηκε έντονα για υπαινιγμούς περί ευγονικής, κάθε συνέντευξη, κάθε κίνηση και κάθε εμφάνισή της αναλύονται σχολαστικά, σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί η πολιτική της τοποθέτηση.

Η πρόσφατη παρουσία της Σίντνεϊ Σουίνι στο “Tonight Show with Jimmy Fallon” στις ΗΠΑ έστρεψε ξανά τα φώτα της δημοσιότητας προς την ηθοποιό. Με ένα εφαρμοστό μπορντό φόρεμα μέχρι τον αστράγαλο και ένα αυστηρό ξανθό καρέ, η ηθοποιός συγκρίθηκε άμεσα στα κοινωνικά δίκτυα με συντηρητικές φιγούρες που υιοθετούν το πρόσωπο MAGA (Make America Great Again) όπως η Καρολάιν Λέβιτ, η Ιβάνκα Τραμπ και η πρώην παρουσιάστρια του Fox News Μέγκιν Κέλι, ενώ ορισμένοι κατηγόρησαν την ομάδα της ότι «το κάνει επίτηδες».

Η στενή παρακολούθηση της Σουίνι εξηγείται και από την ταχύτατη ανοδική της πορεία και τις πολυάριθμες αντιδράσεις που τη συνόδευσαν. Μια από τις πρώτες γνωστές εμφανίσεις της ήταν το 2019 στο Euphoria (HBO) και στη συνέχεια ξεχώρισε στο The White Lotus, στην ταινία Reality (2023), στη ρομαντική κομεντί Anyone But You (2023) και στο Christy (2025), όπου υποδύθηκε τη θρυλική πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν μέσα από μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση.

Η άνοδος της την κατέταξε ανάμεσα στα «πιο υποσχόμενα νέα πρόσωπα του Χόλιγουντ», χωρίς όμως να λείπουν οι επικρίσεις. Το 2022, φωτογραφίες από οικογενειακή γιορτή όπου κάποιοι καλεσμένοι φορούσαν καπέλα εμπνευσμένα από το σύνθημα MAGA προκάλεσαν σάλο και ερωτήματα για τις πολιτικές της απόψεις. Η Σουίνι είχε τότε απορρίψει τις εικασίες ως «αβάσιμες». Το 2024, δημοσιεύματα την εμφάνισαν ως εγγεγραμμένη Ρεπουμπλικανή στη Φλόριντα. Η διαφήμιση της American Eagle, κατηγορούμενη ότι αγγίζει θέματα ευγονικής, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την πίεση.

Η αρχική της σιωπή, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, για την καμπάνια άφησε χώρο για περαιτέρω ερμηνείες. Και όταν τελικά μίλησε, σε συνέντευξη στο GQ τον Νοέμβριο, δεν ζήτησε συγγνώμη. Δήλωσε απλώς ότι αγαπά τα «τζιν» και ότι δεν βρίσκεται εκεί για να «λέει στους ανθρώπους τι να σκέφτονται». Σε ερώτηση αν θέλει να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της, απάντησε με μια φράση που έγινε viral: «Όταν έχω κάτι να πω, θα το ακούσετε».

Ένα look που – σωστά ή λανθασμένα – διαβάστηκε ως συντηρητικό μήνυμα

Η εμφάνισή της τη Δευτέρα (01.12.2025) υιοθετούσε κώδικες που, σύμφωνα με τη Marie Claire και την κριτικό μόδας των New York Times Βανέσα Φρίντμαν, συνδέονται με το «υπέρ-θηλυκό» στυλ των συντηρητικών κύκλων και το πρόσωπο MAGA: εφαρμοστές γραμμές, αυστηρά χτενίσματα, έντονο μακιγιάζ. Το φόρεμα που τόνιζε τη μέση της με ελαφρές βάτες στους ώμους ήταν δημιουργία του Άλεξ Πέρι, ενός σχεδιαστή που έχουν φορέσει επίσης η Ιβάνκα Τραμπ, η Σελένα Γκόμεζ, η Τζένιφερ Λόπεζ, η Ριάνα και η Τζένα Ορτέγκα. Ήταν άραγε ένα παιχνίδι με την επικαιρότητα ή μια εντελώς τυχαία επιλογή; Κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει όσο η Σουίνι αποφεύγει να τοποθετηθεί – και δεν δείχνει να βιάζεται καθόλου.

Σε συνέντευξή της στο Variety τον Σεπτέμβριο, όταν ρωτήθηκε πώς αντιδρά όταν βλέπει το όνομά της να γίνεται viral στο διαδίκτυο, απάντησε με απόλυτη ψυχραιμία: «Λέω απλώς: ‘Ωχ, πάλι;’».