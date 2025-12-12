Το πιο τρελό πρότζεκτ της Μπιάνκα Σενσόρι στη Νότια Κορέα: Εμφανίζεται με λάτεξ κορμάκι και κάθεται σε «ανθρώπινα έπιπλα»

Ένα από τα πιο εκκεντρικά και πολυσυζητημένα έργα της παρουσίασε η Μπιάνκα Σενσόρι στη Νότια Κορέα.

Η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε με ένα κολλητό κοστούμι από λάτεξ, σχεδιασμένο να αγκαλιάζει κάθε καμπύλη του σώματός της. Το υλικό, γυαλιστερό και έντονα πλαστικό, λειτουργούσε σαν δεύτερο δέρμα, δίνοντας μια αίσθηση μελλοντικού avatar. Η εικόνα της προκάλεσε συζητήσεις στα social media και αποτέλεσε το επίκεντρο της παράστασης στη Νότια Κορέα.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της πολυσυζητημένης έκθεση με τίτλο Bio Pop (The Origin) ήταν η χρήση «ανθρώπινων επίπλων». Η Μπιάνκα Σενσόρι καθόταν και αλληλεπιδρούσε με γλυπτικές μορφές που έμοιαζαν με ανθρώπινα σώματα σε στάση καρέκλας, τραπεζιού ή βάσης.

Το σκηνικό ξεκίνησε με την Μπιάνκα να ετοιμάζει με σχολαστική ακρίβεια ένα κέικ και στη συνέχεια το μετέφερε σε έναν χώρο γεμάτο με κούκλες – σωσίες της, εγκλωβισμένες μέσα σε έπιπλα.

Η μικρότερη αδερφή της Μπιάνκα, η Αντζελίνα, που βρισκόταν στο κοινό, κατέγραψε το παράξενο θέαμα, δημοσιεύοντας και μία φωτογραφία της Μπιάνκα που καθόταν σε μια αλλόκοτη καρέκλα με μια κούκλα – σωσία. Η πλάτη της φιγούρας σχημάτιζε το κάθισμα, τα μπράτσα της είχαν μετατραπεί σε μπράτσα καρέκλας ενώ το κεφάλι της – με τα μάτια ορθάνοιχτα – ξεπρόβαλλε πίσω της.

Πάνω από το σκηνικό κρεμόταν ένα «ανθρώπινο φωτιστικό», ενώ δίπλα βρισκόταν ένα τραπεζάκι σαλονιού φτιαγμένο από ακόμη μία κούκλα.

Ήταν μια «καταγγελία» της ίδιας για τις συμβάσεις της μόδας και τον τρόπο που η σύγχρονη κουλτούρα αντιμετωπίζει το ανθρώπινο σώμα ως εργαλείο, σύμβολο ή αντικείμενο. Η ίδια η Σενσόρι, μέσα από τη σκηνική της παρουσία, έθεσε ερωτήματα σχετικά με το τι σημαίνει «σώμα» σε έναν κόσμο όπου το φυσικό και το τεχνητό γίνονται ένα.