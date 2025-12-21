Τόλης Παπαδημητρίου: Ένας άνθρωπος πήγε να μπει σε έναν οίκο ανοχής και κατά λάθος ήρθε στο θέατρο

Ο Τόλης Παπαδημητρίου παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» με αφορμή την παράσταση «Οικογένεια Τσεκμέ», την οποία υπογράφει. Ο κωμικός ηθοποιός, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, σχολίασε θέματα της επικαιρότητας και περιέγραψε ένα σκηνικό που δύσκολα θα ξεχάσει.

Όπως εξιστόρησε ο Τόλης Παπαδημητρίου, το θέατρο που παίζεται η παράσταση, βρίσκεται σε μια περιοχή με οίκους ανοχής. Αυτό κατά καιρούς έχει οδηγήσει ορισμένους σε λάθη. «Πρόσφατα ένας άνθρωπος πήγε να μπει σε έναν οίκο ανοχής και κατά λάθος ήρθε στο θέατρο. Άνοιξε την πόρτα, πέτυχε το χειροκρότημα και πανικοβλήθηκε, πρέπει να τρέχει ακόμα», είπε χαρακτηριστικά ο δημιουργός.

Μιλώντας για το περιεχόμενο της παράστασης, ο Τόλης Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο, όπως είπε, έχει κεντρική θέση στο έργο. «Πρώτη θέση έχει στην παράσταση το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρω πόσες φορές κέρδισε η γυναίκα το Τζόκερ και δεν το θυμόταν. Αν το έγραφα μόνος μου, θα έλεγαν “υπερβολή” και το βλέπουμε να συμβαίνει. Ορίστε που αυτό που γράφω δεν είναι τόσο γκροτέσκο», ανέφερε.

«Δεν μπορώ να ακούσω κάτι και να το αφήσω να πέσει κάτω», είπε, περιγράφοντας ένα περιστατικό με θεατή από την πρώτη σειρά. «Θυμάμαι ότι ένας κύριος έφυγε από την πρώτη σειρά, μιλούσα στη γυναίκα του και λέω “Τον βλέπω για απέναντι”. Δύο λεπτά μετά γύρισε, της είπα ότι πήγε τουαλέτα», αποκάλυψε.

Συμπλήρωσε καταληκτικά: «Πόσο σοβαρά να με πάρω, εδώ βγαίνω με ασημί βρακί στην παράσταση και πόσο σοβαρά να είναι όλα τελικά. Όταν τα πράγματα είναι σοβαρά, το νιώθουμε. Όταν απλά τα σκεφτόμαστε σοβαρά, πρέπει να υποψιαζόμαστε ότι δεν είναι τόσο σοβαρά».