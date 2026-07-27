Παντελής Παντελίδης: Συγκινεί η Αθηνά Παντελίδου για την γιορτή του: «Ψυχή μου, πάντα θα σε περιμένω»

Μία άκρως συγκινητική ανάρτηση έκανε η μητέρα του Παντελή Παντελίδη. Η Αθηνά Παντελίδου, με αφορμή την ονομαστική γιορτή του αδικοχαμένου τραγουδιστή ανέβασε ένα μήνυμα στο Instagram, συγκινώντας τους διαδικτυακούς της φίλους.

Ο Παντελής Παντελίδης σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στις 18 Φεβρουαρίου 2016 και ο θάνατός του είχε συγκλονίζει ολόκληρο τον κόσμο. Η Αθηνά Παντελίδου παρόλο που έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε δεν έχει σταματήσει να σκέφτεται τον πρωτότοκο γιο της, που έχασε τόσο ξαφνικά και άδικα.

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Τη Δευτέρα (27.07.2026) με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Παντελεήμονα του Μεγαλομάρτυρα και Ιαματικού έκανε μία σπαρακτική ανάρτηση, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του Παντελή Παντελίδη και γράφοντας: «Αστέρι μου, ψυχή μου, πάντα θα σε περιμένω».

Ο τραγουδιστής σκοτώθηκε σε ηλικία μόλις 32 ετών όταν έγινε το τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη στο πανελλήνιο, ενώ τα τραγούδια του εξακολουθούν μέχρι σήμερα να ακούγονται, κρατώντας τον αδικοχαμένο ερμηνευτή ζωντανό στις μνήμες όλων.

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Στο μοιραίο αυτοκίνητο ήταν μαζί του την ώρα του τροχαίου η τότε σύντροφός του, Φρόσω Κυριάκου και η φίλη του, Μίνα Αρναούτη.

View this post on Instagram A post shared by Athina Pantelidou (@pantelidou1960)

«Ένα απ’ τα δύσκολα πράγματα που έχω αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια, είναι ότι με κρίνουν από την εξωτερική μου εμφάνιση και όχι ως άνθρωπο. Όλο αυτό είναι γελοίο να συμβαίνει. Δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους που δεν γνώριζαν καν τον Παντελή να λένε «άντε ρε, εσύ δεν νοιάζεσαι για τον Παντελή», και ποιος νοιάζεται, εσύ που δεν τον ήξερες καν;

Έχω κριθεί και ακόμα κρίνομαι καθημερινά από αυτή την ιστορία. Όποτε βγει κάτι για το θέμα, έχω αμέτρητα σχόλια και κατηγορίες. Δέχομαι ότι ήταν αγαπητός. Δεν δέχομαι ότι εγώ θα πρέπει να σταματήσω να ζω τη ζωή που με δυσκολία πήρα πίσω, γιατί ενεπλάκην σε ένα τροχαίο πριν 10 χρόνια. Προσφεύγω στον Άρειο Πάγο γιατί θεωρώ ότι η βλάβη που έχω υποστεί δεν αποτυπώνεται πραγματικά στο ποσό της αποζημίωσης που έχω λάβει. Θεωρώ ότι τα 39.000 ευρώ ήταν υποτίμηση της βλάβης μου.

Γενικότερα, πρέπει οπωσδήποτε θεωρώ, να επανεξεταστεί, γιατί είναι άδικο και για εμένα να έχω περάσει όλα αυτά και στο τέλος να βγαίνω και χρεωμένη. Εγώ δεν ζήτησα και δεν ήθελα να καταστρέψω κανέναν άνθρωπο οικονομικά και δεν θα κατέστρεφα κανέναν άνθρωπο οικονομικά. Ο Παντελής αν ήταν εδώ, σίγουρα όλα αυτά τα προβλήματα δεν θα τα είχα, θα τα είχε λύσει μόνος του», είχε δηλώσει πρόσφατα η Μίνα Αρναούτη.