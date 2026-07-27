Lifestyle

Γιάννης Στάνκογλου: Η σπάνια κοινή φωτογραφία με την κόρη του – «Μόνο 17»

«Χρόνια πολλά κατσαριδάκι μου» έγραψε ο γνωστός ηθοποιός
Ο Γιάννης Στάνκογλου
Ο Γιάννης Στάνκογλου / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
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Πριν από 17 χρόνια ο Γιάννης Στάνκογλου έγινε μπαμπάς για πρώτη φορά, αποκτώντας την κόρη του Φοίβη.

Μία από τις πιο τρυφερές αναρτήσεις του καλοκαιριού έκανε το Σάββατο (25.07.2026) ο Γιάννης Στάνκογλου, με αφορμή τα 17α γενέθλια της κόρης του.

Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τη Φοίβη και τον Φίλιππο, από τον γάμο του με τη σκηνοθέτρια Αλίκη Δανέζη Κνούτσεν. Παρά τον χωρισμό τους, οι δυο τους διατηρούν άριστες σχέσεις, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ανατροφή των παιδιών τους.

Δημοσιεύοντας ένα πρόσφατο στιγμιότυπο από την παραλία, όπου οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι, ο γνωστός ηθοποιός έγραψε «Only seventeen (Μόνο 17!)».

stankoglou instagram

stankoglou instagram

Σε άλλη ανάρτηση από τα παιδικά χρόνια της κόρης του, σημείωσε: «Τόση αγάπη που να χωρέσει…; Χρόνια πολλά κατσαριδάκι μου… Σε λατρεύω!!!».

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