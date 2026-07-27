Γιάννης Στάνκογλου: Η σπάνια κοινή φωτογραφία με την κόρη του – «Μόνο 17»

Πριν από 17 χρόνια ο Γιάννης Στάνκογλου έγινε μπαμπάς για πρώτη φορά, αποκτώντας την κόρη του Φοίβη.

Μία από τις πιο τρυφερές αναρτήσεις του καλοκαιριού έκανε το Σάββατο (25.07.2026) ο Γιάννης Στάνκογλου, με αφορμή τα 17α γενέθλια της κόρης του.

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Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τη Φοίβη και τον Φίλιππο, από τον γάμο του με τη σκηνοθέτρια Αλίκη Δανέζη Κνούτσεν. Παρά τον χωρισμό τους, οι δυο τους διατηρούν άριστες σχέσεις, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ανατροφή των παιδιών τους.

Δημοσιεύοντας ένα πρόσφατο στιγμιότυπο από την παραλία, όπου οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι, ο γνωστός ηθοποιός έγραψε «Only seventeen (Μόνο 17!)».

Σε άλλη ανάρτηση από τα παιδικά χρόνια της κόρης του, σημείωσε: «Τόση αγάπη που να χωρέσει…; Χρόνια πολλά κατσαριδάκι μου… Σε λατρεύω!!!».