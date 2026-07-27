Ο Γιώργος Λιάγκας στη Ρήνεια μέσα σε φουσκωτή σαμπρέλα: «Από αύριο τα κεφάλια μέσα»

Στη Τήνο κάνει διακοπές εδώ και αρκετές μέρες ο Γιώργος Λιάγκας, καθώς είχε ανάγκη να ξεκουραστεί και να γεμίσεις τις μπαταρίες του μετά από μία ιδιαίτερα δύσκολη και ανταγωνιστική σεζόν.

Ο παρουσιαστής που παραμένει στον ΑΝΤ1 και θα παρουσιάζει και του χρόνου την εκπομπή «Το πρωινό» μοιράζεται συχνά φωτογραφίες και βίντεο από τις διακοπές του. Μάλιστα, ο Γιώργος Λιάγκας έχει αποκαλύψει ότι ο προσωπικός του «παράδεισος», με εξωτικά νερά και κάτασπρη άμμο είναι το νησάκι Ρήνεια.

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Τη Δευτέρα (27.07.2026) ο παρουσιαστής ανέβασε ένα νέο βίντεο και αποκάλυψε ότι και σήμερα ταξίδεψε με το σκάφος του από την Τήνο στη Ρήνεια για να κολυμπήσει στα αγαπημένα του νερά.

«Εδώ στον παράδεισο με το “φουσκωτό”. Σαν την Ελλάδα πουθενά», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Γιώργος Λιάγκας.

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«Λοιπόν εδώ στη Ρήνεια, στο φουσκωτό. Τελευταία μέρα λαδιάς, από αύριο 7αρια και 8αρια στις Κυκλάδες, τα κεφάλια μέσα», ακούγεται να λέει ο γνωστός παρουσιαστής στο βίντεο που ανέβασε, ενώ βρισκόταν μέσα σε μία φουσκωτή σαμπρέλα θαλάσσης.

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Μάλιστα, στο πλάι του βρίσκεται και η σύντροφός του, Μαρία Αντωνά.

Μία ημέρα νωρίτερα και η όμορφη δημοσιογράφος είχε ανεβάσει μία φωτογραφία στο Instagram από τις διακοπές τους.

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Λιάγκας είναι πατέρας δύο αγοριών, του Γιάννη και του Δημήτρη που έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια του γάμου του με την πρώην σύζυγό του, Φαίη Σκορδά. Το απόγευμα της Τρίτης (21.07.2026) είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στο οποίο βρισκόταν με τα παιδιά του εν πλω και ταξίδευαν από τα Κουφονήσια για την Πάρο.