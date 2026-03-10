Lifestyle

Tόνι Σφήνος: Η φωτογράφισή του με τα «τσικάκια» του, με αφορμή τις νέες του εμφανίσεις

Το Simion στον Πειραιά ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το νέο πρόγραμμα του showman
Λαμπερά κοστούμια, έντονα χρώματα, στρας, λουλούδια και διάθεση show χαρακτήρισαν τη φωτογράφιση της αφίσας και το βίντεο που πραγματοποίησε ο Τόνι Σφήνος μαζί με τα «τσικάκια» του, Εμμανουέλα Λάμπη και Αντονέλλα. Με disco ρυθμούς, λαϊκά στοιχεία, ποπ αναφορές και χιουμοριστική διάθεση, οι τρεις καλλιτέχνες δίνουν μια πρώτη εικόνα από την παράσταση που θα παρουσιάσουν στη σκηνή.

Το Simion στον Πειραιά ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το νέο τους πρόγραμμα, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Μαρτίου. Οι εμφανίσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή, με τον Τόνι Σφήνο να εμφανίζεται μαζί με την Εμμανουέλα Λάμπη και την Αντονέλλα, που συμμετέχουν σταθερά στο σχήμα ως «τσικάκια».

Το πρόγραμμα συνδυάζει μουσική, χορό και χιούμορ, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις εμφανίσεις του καλλιτέχνη τα τελευταία χρόνια. Οι παραστάσεις θα ξεκινούν στις 22:00.

