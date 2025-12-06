Τόνια Μαράκη: Η αντίδραση της ηθοποιού για δημοσίευμα που την ήθελε σε σχέση – «Αυτός είναι ο κολλητός μου»

Η ηθοποιός Τόνια Μαράκη βρέθηκε προ εκπλήξεων, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο «Καλύτερα δε γίνεται» και στον Κυριάκο Θεοδοσίου. Κλήθηκε να σχολιάσει τις φήμες για σχέση της με επιχειρηματία. Όπως είπε η αλήθεια είναι ότι συνδέεται φιλικά με το συγκεκριμένο άτομο.

Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος ρώτησε την Τόνια Μαράκη αν την ενοχλούν τα δημοσιεύματα που αφορούν στην προσωπική της ζωή. Η ηθοποιός με απόλυτη φυσικότητα και ειλικρίνεια, απάντησε ότι δεν έχει πέσει ποτέ στην αντίληψή της κάτι σχετικό: «Νομίζω ότι για εμένα δεν έχω διαβάσει κάτι ποτέ», είπε χαρακτηριστικά.

Η αντίδρασή της άλλαξε αμέσως όταν ο δημοσιογράφος της αποκάλυψε ότι υπάρχει δημοσίευμα που την θέλει σε σχέση. Η ίδια έδειξε να μην πιστεύει λέξη από όσα άκουγε. «Για εμένα; Δεν το ξέρω! Αυτός είναι παιδικός μου, κολλητός φίλος! Είναι όπως όταν ζεις στην επαρχία. Που μπορεί να βγαίνεις με έναν άνθρωπο και να σου φορτώνουν δέκα άλλους ανθρώπους εκτός από αυτόν που βγαίνεις», είπε με χιούμορ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω ρεπορτάζ τη συνέδεε με τον επιχειρηματία Σταύρο Ζουλουφό, κάτι το οποίο η ίδια δεν σχολίασε περαιτέρω στην εκπομπή, επιμένοντας πως ο άνθρωπος για τον οποίο έγινε λόγος είναι απλά φίλος της από τα παιδικά της χρόνια.

Δείγμα της δουλειάς της στο θέατρο είναι οι παραστάσεις Μαρίκα (2019), Όπου κι αν πας να μη χαθείς (2021). Στην τηλεόραση συμμετείχε στις σειρές Έτερος Εγώ: Κάθαρσις (2020), Maestro (2022).