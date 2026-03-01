Lifestyle

Τόνυ Μαυρίδης: Η φωτογραφία με τον πατέρα του μέσα από το νοσοκομείο – «Κράτα γερά»

Οι ευχές του γνωστού μουσικού στον πατέρα του για γρήγορη ανάρρωση
Τόνυ Μαυρίδης
Ο Τόνυ Μαυρίδης / NDP Photo / Φωτογραφία (αρχείου) Νίκος Ζότος

Συγκινεί ο Τόνυ Μαυρίδης, ο οποίος με ανάρτησή του στο Instagram ευχήθηκε στον πατέρα του, ο οποίος περνά δύσκολες στιγμές με την υγεία του.

Ο Τόνυ Μαυρίδης «ανέβασε» στο instagram φωτογραφία με τον πατέρα του μέσα από το νοσοκομείο, στέλνοντας ευχές για γρήγορη ανάρρωση.

«Μπαμπά μου χρόνια πολλά δυστυχώς αυτά τα γενέθλια σου θα τα κάνουμε όμως σύντομα θα γίνεις καλά και έχουμε όλα τα χρόνια μπροστά μας. Κράτα γερά», έγραψε ο γνωστός μουσικός.

Ο Τόνυ Μαυρίδης με τον πατέρα του μέσα από το νοσοκομείο

Εδώ και αρκετά χρόνια ο Τόνυ Μαυρίδης κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα media. Πριν από ένα χρόνο ο γνωστός μουσικός απασχόλησε με τη δικαστική του διαμάχη με την Έλενα Παπαρίζου για τη μεζονέτα στα νότια προάστια, με την επικοινωνία του πρώην ζευγαριού να γίνεται μέσω των δικηγόρων του.

