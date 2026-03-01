Τόνυ Μαυρίδης: Η φωτογραφία με τον πατέρα του μέσα από το νοσοκομείο – «Κράτα γερά»

Συγκινεί ο Τόνυ Μαυρίδης, ο οποίος με ανάρτησή του στο Instagram ευχήθηκε στον πατέρα του, ο οποίος περνά δύσκολες στιγμές με την υγεία του.

Ο Τόνυ Μαυρίδης «ανέβασε» στο instagram φωτογραφία με τον πατέρα του μέσα από το νοσοκομείο, στέλνοντας ευχές για γρήγορη ανάρρωση.

«Μπαμπά μου χρόνια πολλά δυστυχώς αυτά τα γενέθλια σου θα τα κάνουμε όμως σύντομα θα γίνεις καλά και έχουμε όλα τα χρόνια μπροστά μας. Κράτα γερά», έγραψε ο γνωστός μουσικός.

Εδώ και αρκετά χρόνια ο Τόνυ Μαυρίδης κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα media. Πριν από ένα χρόνο ο γνωστός μουσικός απασχόλησε με τη δικαστική του διαμάχη με την Έλενα Παπαρίζου για τη μεζονέτα στα νότια προάστια, με την επικοινωνία του πρώην ζευγαριού να γίνεται μέσω των δικηγόρων του.