Τουρκάλα τραγουδίστρια ερμηνεύει το «Όλα σε θυμίζουν» σε άπταιστα ελληνικά και γίνεται viral

Η Τουρκάλα τραγουδίστρια Σεβάλ Σαμ ερμηνεύει το ελληνικό τραγούδι «Όλα σε Θυμίζουν» με συναίσθημα, σε άπταιστα ελληνικά. Το βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok κατάφερε να «αγγίξει» τους συμπατριώτες της που την αποθεώνουν για ακόμα μια φορά. Η ίδια στο παρελθόν έχει τραγουδήσει και άλλα ελληνικά τραγούδια.

Εκτός από τραγουδίστρια η Τουρκάλα Σεβάλ Σαμ είναι ηθοποιός και έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές. Τα σχόλια στο βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok με το «Όλα σε Θυμίζουν» είναι διθυραμβικά τόσο από Τούρκους όσο και από Έλληνες.

Η γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη Σεβάλ Σαμ άκουσε το ελληνικό τραγούδι «Όλα σε Θυμίζουν» σε μουσική Μάνου Λοΐζου και στίχους Μανώλη Ρασούλη, με την αξεπέραστη εκτέλεση της Χαρούλας Αλεξίου. Το αγάπησε και αποφάσισε να το κάνει γνωστό και στη χώρα της.

Δεν είναι λίγοι και εκείνοι στην Τουρκία που άκουσαν το τραγούδι και έψαχναν τη μετάφραση. Είχαν είδε προσέξει το κομμάτι, καθώς η Σεβάλ Σαμ κατάφερε να τους «παρασύρει» με το πάθος που έβγαζε στην ερμηνεία του.

Πριν από χρόνια είχε ερμηνεύσει ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά τραγούδια της γενοκτονίας του Πόντου, το «Την πατριδαμ έχασα άκλαψα και πόνεσα».

Η τραγουδίστρια είχε το θάρρος να το ερμηνεύσει τον θρήνο της ποντιακής γενοκτονίας μπροστά σε πολυπληθές κοινό που τη χειροκρότησε θερμά.