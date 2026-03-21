Τσακ Νόρις: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τον θρυλικό ηθοποιό – «Δεν θα ξεχαστεί ποτέ»

Ο Τσακ Νόρις πέρασε στην αιωνιότητα και βύθισε στη θλίψη τον κόσμο του Χόλιγουντ. Αγαπημένοι του φίλοι και συνάδελφοι από τον κινηματογράφο θέλησαν να αποχαιρετήσουν δημοσίως τον θρυλικό ηθοποιό.

Εκτός από τον Σιλβέστερ Σταλόνε, που έκανε πρώτος ανάρτηση για τον θάνατο του Τσακ Νόρις, πληθώρα άλλων καλλιτεχνών του είπαν το «στερνό αντίο» με συγκινητικές αναρτήσεις στο Instagram και στο X. Ανάμεσά τους ο Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, ο Ντολφ Λούντγκρεν και πολλοί άλλοι.

«Τα θερμά μου συλλυπητήρια για τον θάνατο του φίλου μου, Τσακ Νόρις. Γνωριζόμασταν από τα πρώτα μου βήματα και πάντα σεβόμουν τον άνθρωπο που ήταν.

Η καρδιά και οι προσευχές μου είναι μαζί με την οικογένειά του. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ», έγραψε στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram ο Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ.

View this post on Instagram A post shared by Jean-Claude Van Damme (@jcvd)

«Ο Τσακ Νόρις είναι ο πρωταθλητής. Από τότε που ήμουν νέος πολεμιστής και αργότερα μπήκα στον κινηματογράφο, τον θαύμαζα πάντα ως πρότυπο. Κάποιον που είχε τον σεβασμό, την ταπεινότητα και τη δύναμη που χρειάζεται για να είναι άνδρας.

Θα μας λείψεις, φίλε μου», ήταν τα λόγια του Ντολφ Λούντγκρεν στο Instagram.

«Πέρασα υπέροχα δουλεύοντας με τον Τσακ. Ήταν ένας αληθινός Αμερικανός από κάθε άποψη. Υπέροχος άνθρωπος και τα συλλυπητήριά μου στην υπέροχη οικογένειά του», έγραψε ο συμπρωταγωνιστής του στο «Expendables 2», Σιλβέστερ Σταλόνε.

«Ο Τσακ ήταν μια εικόνα. Είμαι ευγνώμων που μπόρεσα να συνεργαστώ μαζί του με πολλούς τρόπους όλα αυτά τα χρόνια, από την προώθηση της φυσικής κατάστασης μέχρι την κοινή εμφάνισή μας στην οθόνη. Ήταν ένας σκληρός τύπος, στην πραγματική ζωή και στο Χόλιγουντ. Ο μύθος του θα είναι για πάντα μαζί μας. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά του», έγραψε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ μέσω του X.

Chuck was an icon.



I am grateful that I was able to work with him in multiple ways over the years, from promoting fitness to sharing the screen together. He was a badass, in real life and in Hollywood.



His legend will be with us forever. My thoughts are with his family. — Arnold Schwarzenegger (@Schwarzenegger) March 20, 2026

«Πρόσεχε κόσμε, ένας άγγελος της εκδίκησης βρίσκεται στις πύλες. Ο Τσακ Νόρις δεν αποκτά απλώς φτερά, αλλά παίρνει εκδίκηση», έγραψε μεταξύ άλλων ο Λορένζο Λάμας στο X.

My prayers to Gina, Aaron and family. Watch out evil world, there is an angel of consequence at the gates. Chuck Norris doesn’t just get wings, he gets even. https://t.co/MMsBb4N9fH — Lorenzo Lamas (@lorenzolamas) March 20, 2026

«Ξέρω ότι τα εκατομμύρια των θαυμαστών σε όλο τον κόσμο νιώθουν κι αυτοί αυτή την απώλεια, αλλά για μένα είναι κάτι βαθιά προσωπικό. Είχα την τιμή να δουλέψω μαζί του, μοιραζόμενος στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Δεν ήταν απλώς ένας θρύλος στην οθόνη, ήταν μια ευγενική, δυνατή και αυθεντική ψυχή εκτός αυτής. Θα μου λείψεις πραγματικά, φίλε μου. Έι, Τσακ… ίσως μπορείς να διδάξεις στον καλό Θεό μερικές κινήσεις καράτε — ξέρω ότι θα τις απολαύσει», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Λι Μέιτζορς στο Instagram.

«Είμαι πολύ λυπημένη που έμαθα ότι ο δάσκαλος καράτε και φίλος μου, ο Τσακ Νόρις, έφυγε από τη ζωή. Θα μας λείψει για πάντα», έγραψε η Πρισίλα Πρέσλεϊ στο Instagram.

«Μόλις έμαθα ότι ο θρύλος ο άνθρωπος ο Τσακ Νόρις έχει πεθάνει. Είχα την τιμή να συνεργαστώ με τον Τσακ. Ήταν μια εμπειρία που μου άλλαξε τη ζωή και την οποία θα κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου», έγραψε ο Τζο Πισκόπο.

Just heard that the Legend – The Man – Mr. Chuck Norris has passed away. I was honored to work with Chuck. It was a life changing and treasured experience that I will hold dearly in my heart forever.

Sending love, respect and heartfelt condolences to the Norris Family. Rest In… pic.twitter.com/bY3Umhbs7J — Joe Piscopo (@JrzyJoePiscopo) March 20, 2026

«Λυπάμαι πολύ που έμαθα για την απώλεια του Τσακ, τον οποίο θεωρούσα φίλο μου για πολλά χρόνια. Ήμασταν στην Ταϊβάν το ’87 (νομίζω) για να παραλάβουμε τα Βραβεία Golden Horse, και εκεί δεθήκαμε. Βοήθησε το γεγονός ότι αγαπούσα τις πολεμικές τέχνες! Ήταν πάντα ένας πραγματικός τζέντλεμαν κάθε φορά που τον συναντούσα.

I’m so sorry to hear of our loss of Chuck, who I considered a friend for many years. We were in Taiwan in ’87 (I think) to accept Golden Horse Awards, and we bonded there. It didn’t hurt that I loved martial arts! He was always a real gentleman every time I ran into him. My… https://t.co/0FBhNv1qV7 — Morgan Fairchild (@morgfair) March 20, 2026

Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους φίλους του», έγραψε η Μόργκαν Φέρτσάιλντ στο X.