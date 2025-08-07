Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ στην Ίμπιζα: Τα ξέφρενα λικνίσματα της συζύγου του μεγιστάνα και ο αμήχανος χορός του

Μπορεί ο Τζεφ Μπέζος να είναι ο ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της Amazon, καθώς και ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες του κόσμου, ωστόσο οι ικανότητές του είναι περιορισμένες στον… χορό. Τουλάχιστον αυτό φανέρωσε ένα βίντεο από μία βραδινή του έξοδο με τη σύζυγό του, Λόρεν Σάντσεζ, στην Ίμπιζα.

Όπως φαίνεται από το βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Daily Mail, ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ επισκέφθηκαν ένα κλαμπ της περιοχής και ενώ εκείνη χόρευε ξέφρενα, ο μεγιστάνας ήταν μαγκωμένος και οι κινήσεις του περιορισμένες.

Μάλιστα, τα στιγμιότυπα με την έξοδο του ζευγαριού έχει κάνει τον γύρο του κόσμου και έχει γίνει viral, καθώς δεν είναι και πολύ συνηθισμένο να βλέπει κανείς έναν τόσο ισχυρό άντρα σε μία τόσο αμήχανη στιγμή. Η πρώην δημοσιογράφος, από την άλλη, έδειχνε μεγάλη αυτοπεποίθηση και σιγουριά, χορεύοντας ξέφρενα με ένα λευκό φόρεμα. Μάλιστα, φαινόταν να το διασκεδάζει περισσότερο από τον σύζυγό της.

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε στη Βενετία στις 27 Ιουνίου σε μια πολυτελή τριήμερη γιορτή που κόστισε περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια.