Τζεφ Μπέζος – Λόρεν Σάντσεζ: Σήμερα γάμος έγινε – Παντρεύτηκε το λαμπερό ζευγάρι, με VIP καλεσμένους στο πλευρό του

Disordine! Δηλαδή χαμός στα Ιταλικά για τον «γάμο του αιώνα» – όπως έχει χαρακτηριστεί – αυτόν του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ.

Η γαμήλια τελετή του Τζεφ Μπέζος με την δημοσιογράφο Λόρεν Σάντσεζ, ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 21:00 σήμερα (27.06.2025) στη Βενετία- Τη στιγμή μάλιστα που το ερωτευμένο ζευγάρι δήλωνε τους όρκους του για αιώνια αγάπη και πίστης, οι καλεσμένοι ξέσπασαν σε ζητωκραυγές…

Στο νησάκι του Αγίου Γεωργίου, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον Άγιο Μάρκο, το ζευγάρι αντάλλαξε χρυσές βέρες αλλά, όπως γράφει η ιταλική εφημερίδα Il Resto del Carlino, «ο πραγματικός γάμος» φέρεται να τελέστηκε ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ματέο Μποτσέλι, γιος του διάσημου τενόρου Αντρέα Μποτσέλι, έδωσε το έναυσμα για τη γαμήλια δεξίωση του ζευγαριού. Άνοιξε το πρόγραμμά του με το εμβληματικό κομμάτι του Έλβις Πρίσλεϊ, «I Can’t Help Falling in Love With You». Στη φαντασμαγορική δεξίωση το Σάββατο, αναμένεται να τραγουδήσουν η Lady Gaga και ο Έλτον Τζον.

Ο γιος του Ιταλού τενόρου, κλήθηκε καθώς ο πατέρας του δίνει συναυλίες στη νότια Ιταλία αυτό το Σαββατοκύριακο και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί.

Η σημερινή γαμήλια τελετή είναι το αποκορύφωμα μιας εβδομάδας εορταστικών εκδηλώσεων, μεταξύ γιοτ και VIP καλεσμένων, σε μια Βενετία διχασμένη για τον αντίκτυπο που θα έχει αυτός ο γάμος στην εικόνα της πόλης.

Περίπου 200-250 πρωτοκλασάτα ονόματα από τη σόουμπιζ, την πολιτική και τις επιχειρήσεις δίνουν το παρών στο υπέρλαμπρο event, το κόστος του οποίου υπολογίζεται σε 50 εκατομμύρια δολάρια.

Η κόρη του Αμερικανού προέδρου Ιβάνκα Τραμπ, ο Μπιλ Γκέιτς, ο Λεονάρντο ντι Κάπριο, η Κιμ Καρντάσιαν, η Κένταλ και η Κάιλι Τζένερ, το αστέρι του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τομ Μπρέιντι ή ακόμα και η παρουσιάστρια Όπρα Γουίνφρεϊ και η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας είναι μεταξύ των λαμπερών καλεσμένων.

Δείτε Live από τη Βενετία:

Η Κάιλι Τζένερ πάντως, παραβίασε τον πιο σημαντικό κανόνα στο γάμο της Lauren Sanchez

Η 27χρονη επιχειρηματίας και influencer φαίνεται ότι ξέχασε έναν από τους βασικούς κανόνες σε έναν γάμο: Οι καλεσμένοι δεν φορούν λευκά, παρά μόνο η νύφη.

Η ιταλική κυβέρνηση υπολόγισε ότι τα αναμενόμενα έσοδα από αυτήν την υπερπολυτελή εκδήλωση θα είναι τουλάχιστον 957 εκατομμύρια ευρώ.

Το υπουργείο Τουρισμού, σε μία έκθεση σήμερα, υπολόγισε τις άμεσες δαπάνες που πραγματοποιούν ο Τζεφ Μπέζος και η μέλλουσα σύζυγός του σε 28,4 εκατομμύρια ευρώ για αυτές τις εκδηλώσεις, που έχουν συναρπάσει τα ιταλικά ΜΜΕ.

Είπε, επίσης, πως αναμένει «έμμεσα κέρδη» ύψους 17,6 εκατομμυρίων ευρώ, ιδίως μέσω των υπηρεσιών μεταφοράς, κυρίως, όμως, αναμένει τουλάχιστον 895 εκατομμύρια ευρώ από τα τουριστικά έσοδα στο μέλλον λόγω της «μιντιακής προβολής» του γεγονότος, προειδοποιώντας εντούτοις πως αυτό το ποσό «απαιτεί μια εμπειρική επαλήθευση».

Η υπουργός Τουρισμού, Ντανιέλα Σαντατσέ, είναι γνωστό προς τάσσεται υπέρ του «πολυτελούς τουρισμού» στην Ιταλία, «όχι ένας εχθρός αλλά ένας σύμμαχος», όπως έκρινε η ίδια τον Μάρτιο.

Ερωτηθείς σχετικά με το τι προτιμά στην Πόλη των Δόγηδων, ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος, χαμογελαστός μέσα σε μία γόνδολα στο πλευρό της μέλλουσας συζύγου του, απάντησε με ενθουσιασμό:

«Κοιτάξτε γύρω σας! Αυτή η πόλη μοιάζει αδιανόητη (…) και όμως είναι εδώ!», ακούγεται να λέει σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η εφημερίδα La Repubblica.

Ο Μπέζος, ο οποίος κατέχει περίπου 215 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχές της Amazon, θα κάνει μία δωρεά τριών εκατομμυρίων ευρώ προς μία οργάνωση προστασίας της λιμνοθάλασσας, στο Venice International University και στην Unesco, σύμφωνα με τον πρόεδρο της περιφέρειας Λούκα Ζάια.

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν σταματήσει να στηρίζουν την επιλογή του Τζεφ Μπέζος να παντρευτεί στη Βενετία, απορρίπτοντας κάθε σύνδεση με τον υπερτουρισμό κατά του οποίου έχουν ληφθεί μέτρα, όπως η επιβολή ενός τέλους εισόδου.

Περίπου 100.000 τουρίστες διαμένουν στην πόλη κατά τη διάρκεια της περιόδου τουριστικής αιχμής, στους οποίους προστίθενται δεκάδες χιλιάδες ημερήσιοι τουρίστες κι ενώ ο αριθμός των μονίμων κατοίκων βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση.

Μια συλλογικότητα κατοίκων που ονομάζεται «No Space for Bezos» («Κανένας χώρος στον Μπέζος», στα ελληνικά) κλιμακώνει τις συμβολικές κινητοποιήσεις για να εκφράσει την αντίθεσή της στις εκδηλώσεις, υπό το σύνθημα «Η Βενετία δεν είναι προς πώληση» και διατυπώνοντας φόβους ότι ο γάμος περιπλέκει ακόμα πιο πολύ τις μετακινήσεις των κατοίκων.

«Αυτός ο γάμος προκαλεί προβλήματα στην πόλη, με αποκλεισμούς καναλιών και ολοένα και αυστηρότερους ελέγχους», κατήγγειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Αλίτσε Μπατσόλι, 24 ετών, ακτιβίστρια του «No Space for Bezos».

“Venice is not for sale”: Bezos-Sanchez wedding sparks protests.



“The upcoming wedding of Amazon owner Jeff Bezos and his fiancé Lauren Sanchez in Venice has triggered protests in the Italian canal city ahead of the lavish event.



Video footage released by the ‘No Space For… pic.twitter.com/1qXOlQRu8z