Το βίντεο της Adele στο «Carpool Karaoke» στο talk σόου του Τζέιμς Κόρντεν «The Late Late Show with James Corden» το 2016 παραμένει το πιο δημοφιλές όλων των εποχών, καθώς έχει πάνω από 260 εκατομμύρια views. Όταν λοιπόν η διάσημη τραγουδίστρια πρότεινε να κάνει έκπληξη στον παρουσιαστή για το φινάλε του talk show του, δεν υπήρχε κανένας δισταγμός.

Η ιδέα ήταν η Adele να κάνει έκπληξη στον Τζέιμς Κόρντεν στο σπίτι του και να γίνει εκείνη η οδηγός και εκείνος επιβάτης στα γυρίσματα του τελευταίου «Carpool Karaoke» για το φινάλε του «The Late Late Show with James Corden». «Ήταν ένα σοκ για μένα, δεν το ήξερα» είπε ο διάσημος παρουσιαστής, μιλώντας στο Variety.

«Νόμιζα ότι το τελευταίο μας carpool ήταν με τον Diddy. Ήταν κάποιος που προσπαθούσαμε να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή του στο σόου. Και τότε έγινε αυτή η έκπληξη με την Adele!» ανέφερε επίσης. «Το γεγονός ότι ήρθε και το έκανε αυτό για μένα. Το γεγονός ότι ήταν ιδέα της να πει, “καλά, γιατί δεν οδηγώ να τον πάω στη δουλειά;” Είναι πραγματικά ξεχωριστό» πρόσθεσε ο Τζέιμς Κόρντεν.

«Επειδή αυτό που πραγματικά παρακολουθείτε είναι δύο φίλοι που μετακόμισαν στο Λος Άντζελες, νομίζω με διαφορά μίας εβδομάδας. Και ένας από από τους δύο επιστρέφει στην πατρίδα και ένας από αυτούς μένει. Αυτό είναι εξαιρετικά συναισθηματικό. Τυχαίνει η μία να είναι η σημαντικότερη τραγουδίστρια στον κόσμο» τόνισε ο Άγγλος ηθοποιός, κωμικός, τηλεοπτικός παρουσιαστής για την επίσης Αγγλίδα φίλη του, Adele.

Τίτλοι τέλους μετά από 8 χρόνια

Σημειώνεται ότι το τελικό αποτέλεσμα θα προβληθεί την ερχόμενη Πέμπτη κατά τη διάρκεια του αφιερώματος «The Last Last Late Late Show with James Corden Carpool Karaoke Special» μαζί με ένα προαναγγελθέν σκετς με τον Τομ Κρουζ. Αργότερα το ίδιο βράδυ στην τελευταία εκπομπή καλεσμένοι θα είναι οι Γουίλ Φέρελ και ο Χάρι Στάιλς.

Σε συνέντευξή του στο Variety ο Τζέιμς Κόρντεν ανέφερε όσα δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να κάνει στο «The Late Late Show». Στην κορυφή της λίστας, είναι, όπως εξήγησε ένα «Carpool Karaoke» με τον Πολ Σάιμον. «Νομίζω ότι είναι ένας από τους καλύτερους όλων των εποχών» είπε ο Τζέιμς Κόρντεν.

Όσον αφορά την πιο τρελή συνέντευξη, θυμήθηκε τη στιγμή που συνειδητοποίησαν ότι το ποτό στο πλατό της εκπομπής ήταν αληθινό και με καλεσμένη την Έλεν Χαντ, άρχισε να πίνει σφηνάκια κατά τη διάρκεια της μαγνητοσκόπησης. «Θυμάμαι ότι σκέφτηκα: “Πρέπει να πιω λίγο νερό τώρα!”» τόνισε.

Καθώς το «The Late Late Show» ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα, όλοι οι εμπλεκόμενοι είπαν ότι αναπολούν όμορφες στιγμές. «Άλλαξε η ζωή μας για οκτώ χρόνια» είπε ο εκτελεστικός παραγωγός Μπεν Γουίνστον. «Η ευτυχία και αυτή η ικανοποίηση θα είναι πάντα χρωματισμένα με θλίψη και μια ομάδα ανθρώπων που έχουν συνεργαστεί τόσο στενά για οκτώ χρόνια δεν πρόκειται να δουν ο ένας τον άλλον την επόμενη Δευτέρα. Κοιτούσαμε πίσω και το 80% του προσωπικού που ξεκίνησε την εκπομπή μας είναι ακόμα εδώ. Δεν νομίζω ότι θα κάνουμε ποτέ κάτι τόσο σημαντικό».

