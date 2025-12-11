Τζένη Καζάκου: Η αναφορά στη Τζένη Καρέζη και το spoiler για τον «Άγιο έρωτα» – «Για εμένα ήταν η γιαγιά μου»

Η Τζένη Καζάκου ακολουθεί τα χνάρια των γονιών και των παππούδων της και διαγράφει τη δική της ξεχωριστή πορεία στην τέχνη της υποκριτικής. Η νεαρή ηθοποιός μίλησε για τα όσα θα συμβούν στη συνέχεια της δραματικής σειράς «Άγιος έρωτας» που πρωταγωνιστεί και ταυτόχρονα αναφέρθηκε στη γιαγιά της, Τζένη Καρέζη.

Η Τζένη Καζάκου, που πριν μερικούς μήνες είχε δώσει συνέντευξη στο newsit.gr, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Πέμπτη (11.12.2025) και είχε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση με την Κατερίνα Καινούργιου. Aρχικά, μίλησε για την Τζένη Καρέζη, ενώ ταυτόχρονα έδωσε και ένα spoiler για τη συνέχεια του «Άγιου έρωτα».

«Για εμένα ήταν η γιαγιά μου. Τη γνώρισα μέσα από τον μπαμπά μου. Όλο το υπόλοιπο το καταλάβαινα από αντιδράσεις τρίτων. Όλες είναι αγαπημένες μου. Σε κάθε ταινία της, σε κάθε δουλειά της ήταν διαφορετική. Ο πατέρας μου μού έχει ότι ήταν δυναμική, τίμια, ειλικρινής και άλλα πιο προσωπικά», δήλωσε χαρακτηριστικά η Τζένη Καζάκου για τη Τζένη Καρέζη.

«Μόνη μου κρίνω και αποφασίζω, αλλά αν θέλω δεύτερη γνώμη θα τους πάρω τηλέφωνο θα πάμε για καφέ και θα τα συζητήσουμε όλοι μαζί», δήλωσε για τις αποφάσεις που παίρνει στη ζωή της και τις σχέσεις της με τους γονείς της, Κωνσταντίνο Καζάκο και Τάνια Τρύπη.

«Θα ήθελα να συνεργαστώ με τους γονείς μου. Το έχουμε συζητήσει. Δεν μπορώ να αποκαλύψω κάτι. Υπάρχει μια περίπτωση να γίνει», αποκάλυψε στη συνέχεια.

Παράλληλα, η Τζένη Καρέζη αναφέρθηκε εκτενώς στη σειρά «Άγιος έρωτας» και αποκάλυψε πολλά!

«Ελπίζω να αλλάξει η ζωή της Δώρας από δω και πέρα. Από το Μαύρο Λιθάρι, η Δώρα πήγε στη Στέρνα και πάλι έβρισκε πολλά εμπόδια και στεναχώριες, αλλά πλέον είναι πιο ξεκάθαρη η ζωή της, γιατί τόσα χρόνια ζούσε μέσα σε ένα ψέμα. Οπότε, με τα δεδομένα που έχει, παλεύει για να φτιάξει τη ζωή της. Με τον Αργύρη θα περάσουν πολλά ακόμη εμπόδια και μέχρι να πάρει η ζωή της πιο χαρούμενη τροχιά θα περάσει καιρός», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα ήθελα η Δώρα να είναι με ανθρώπους που αγαπά και την αγαπούν και να βρει μια οικογένεια, γιατί αυτό της λείπει», πρόσθεσε.

Επίσης, αναφέρθηκε στη σχέση της ηρωίδας με τον βιολογικό της πατέρα που είναι ο Παύλος Μαρκόπουλος.

«Δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο Μαρκόπουλος – δηλαδή ο πραγματικός της πατέρας- είναι κακός. Ό,τι ακούει για εκείνον θέλει να το προσπερνά, γιατί η ανάγκη της να είναι κοντά του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι ο μόνος συγγενής της», δήλωσε η Τζένη Καζάκου.

«Η Δώρα δε φοβάται την αντίδραση της Χλόης όταν μάθει ότι είναι αδελφές. Η Δώρα έχει αρχίσει και αλλάζει. Υπερασπίζεται πολύ τον Μαρκόπουλο και αυτό θα τη φέρει σε ρήξη με όλους. Θα γίνει κάτι που δεν περιμένει και θα δημιουργήσει πολλά περισσότερα προβλήματα… κάποιος θα γυρίσει στη ζωή της Δώρας», αποκάλυψε ακόμα, δίνοντας ένα μεγάλο spoiler.

«Η Δώρα, παρότι μεγάλωσε σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον δεν έχασε την αγάπη της για τη ζωή και τους ανθρώπους. Όπως και να είναι τα πράγματα γύρω μας όσο και σκληρά να είναι, κι εγώ ελπίζω ακόμη στην αγάπη και την τρυφερότητα», πρόσθεσε για την ηρωίδα που υποδύεται και τα κοινά που έχει μαζί της η Τζένη Καζάκου.