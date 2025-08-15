Τζένη Μπαλατσινού και Βασίλης Κικίλιας: Ημέρα γιορτής για το ζευγάρι, τα «χρόνια πολλά» και οι ευχές για τον γιο τους

Η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας, θέλοντας να τιμήσουν τον εορτασμό της Παναγίας, έκαναν δύο συγκινητικές αναρτήσεις στο Instagram.

Μέσω αυτών το πρώην top model και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θέλησαν να ευχηθούν σε όλους τους πολίτες «χρόνια πολλά». Μάλιστα, στην ανάρτηση που έκανε ο Βασίλης Κικίλιας υπάρχει και μία φωτογραφία της Τζένης Μπαλατσινού που κρατάει τρυφερά στην αγκαλιά της τον μονάκριβο γιο τους Παναγιώτη Αντώνιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!!! Εύχομαι υγεία και ευτυχία, κάθε καλό στις οικογένειές σας. Χρόνια πολλά στον πατέρα και τη μητέρα μου που γιορτάζουν και φυσικά στον Παναγιώτη μου», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Βασίλης Κικίλιας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vassilis Kikilias (@vkikilias)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους! Χρόνια πολλά Ελλάδα», έγραψε η Τζένη Μπαλατσινού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jenny ~ Polyxeni Balatsinou (@jennybalatsinou)

«Από τα 12 έως τα 17 έμεινα εσωτερική σε ένα αθλητικό σχολείο στη Γαλλία. Αν σκεφτώ ότι 12 ετών έφυγα και πήγα να μείνω μόνη μου σε ένα σχολείο όπου κάναμε 8 ώρες προπόνηση και διάβαζα δι’ αλληλογραφίας τα σχολικά μαθήματα, αντιλαμβάνομαι ότι ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο όμως τότε δεν συνειδητοποιούσα. Το έβλεπα σαν περιπέτεια και ήμουν πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Από την άλλη, ήταν αφόρητη η μοναξιά. Τώρα το καταλαβαίνω, που γυρίζω πίσω. Μου έδωσε πολλά καλά όλο αυτό: να είμαι ανεξάρτητη, αν αναπτύσσω την κρίση μου. Σκληραγωγήθηκα με τον καλό τρόπο», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η Τζένη Μπαλατσινού.