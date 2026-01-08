Τζένη Μπότση: Διαζύγιο από τον Αλέξανδρο Μιχαλά μετά από 12 χρόνια σχέσης και την απόκτηση ενός παιδιού

Η Τζένη Μπότση και ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Μιχαλάς, αποφάσισαν να βάλουν τίτλους τέλους στη σχέση τους, μετά από 12 ολόκληρα χρόνια. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει μια κόρη, που είναι 6 ετών, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως η απόφαση για το διαζύγιο ήταν κοινή, μετά από συζητήσεις που έκαναν σε καλό κλίμα.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Tlife.gr, η Τζένη Μπότση και ο Αλέξανδρος Μιχαλάς, συμφώνησαν να παραμείνουν κοντά για το καλό του παιδιού τους, που ήταν και παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα στις ζωές τους. Η 6χρονη Αλίκη τους χρειάζεται και το ζευγάρι είναι αποφασισμένο να έχει επικοινωνία και να παίρνει αποφάσεις για το καλό της και μετά το διαζύγιο.

Την Τέταρτη (07/01/2026) η Τζένη Μπότση είχε την ονομαστική της γιορτή για την οποία όπως είδαμε μέσα από ανάρτησή της έκανε ένα πάρτι έχοντας ως στιλίστρια την κόρη της, Αλίκη. «Ένα ακόμα πάρτι, η γιορτή μου. Ακόμα δεν πιστεύω ότι με τη μικρή μου Αλίκη φτάσαμε στο σημείο να αδειάζουμε τις ντουλάπες και να διαλέγουμε ρούχα.

Έχω την καλύτερη αμπιγέζ! Βέβαια για τον εαυτό της διαλέγει πάντα τα πιο glamorous (χάντρα-πούλια)», έγραψε η Τζένη Μπότση μεταξύ άλλων στη λεζάντα των εικόνων που δημοσιοποίησε. Σε αυτές φαινόταν χαμογελαστή και ανανεωμένη.

Σε μία από τις τελευταίες της τηλεοπτικές εμφανίσεις, τον Οκτώβριο του 2025, στην εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά, η Τζένη Μπότση είχε μιλήσει για τον Αλέξανδρο Μιχαλά. «Είμαστε μαζί 12 χρόνια. Μετά από έξι χρόνια ήρθε η Αλίκη, προσπαθούσαμε από πιο πριν. Νομίζω ότι τα πράγματα έρχονται όπως τα πάει η ζωή. Δεν τα προγραμματίζεις. Βλέπεις, τι αρέσει στον έναν, τι αρέσει στον άλλον, κάπως τα φτιάχνεις τα πράγματα.

Είναι επιλογές. Κάποιος αντέχει, κάποιος δεν αντέχει. Κάνεις μπρος – πίσω. Υπάρχει αυτό στη ζωή μας. Εγώ κάνω πίσω, αλλά κάνω και πολύ μπρος» είχε πει.

Η τελευταία κοινή εμφάνιση του ζευγαριού είχε πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2024, στην έναρξη γνωστού νυχτερινού μαγαζιού. Οι δυο τους, προτιμούσαν να κρατούν πολύ χαμηλούς τόνους. Οι φήμες του τελευταίου διαστήματος για κρίση στη σχέση τους επιβεβαιώθηκαν και οι δυο τους αποφάσισαν να χωρίσουν.