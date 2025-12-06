Τζένη Μπότση για τις ερωτικές σκηνές με τον Στράτο Τζώρτζογλου: Ξεχνούσα και το όνομά μου

Η Τζένη Μπότση βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ και μεταξύ άλλων μίλησε για τη δυσκολία που έχουν οι ερωτικές σκηνές. Η ηθοποιός θυμήθηκε την εποχή που πρωταγωνιστούσε στη σειρά «Το σημάδι του Έρωτα». Τότε συμπρωταγωνιστής της, ήταν ο Στράτος Τζώρτζογλου.

Η σειρά γνώρισε μεγάλη επιτυχία κι έμεινε στην ιστορία μέσω της ατάκας που ειπώθηκε από τον χαρακτήρα που υποδυόταν η Τζένη Μπότση. «Τι έγινε, Κωστάκη; Σε γουστάρει η χωριάτισσα;». Τον Κώστα Ραζή στη σειρά του Mega, υποδυόταν ο Στράτος Τζώρτζογλου και οι ερωτικές σκηνές είχαν απασχολήσει κοσμικές στήλες περιοδικών της εποχής και όχι μόνο.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά, η ηθοποιός θυμάται: «Με έχει πιάσει και νευρικό γέλιο σε ερωτικές σκηνές, αλλά δεν θυμάμαι με ποιον ηθοποιό. Την εποχή που έπαιζα με τον Στράτο Τζώρτζογλου και κάναμε τις ερωτικές σκηνές δεν γελούσα, ήμουν τόσο ψαρωμένη, ξεχνούσα και το όνομά μου», παραδέχεται χαρακτηριστικά σε άλλο σημείο.

«Στις ερωτικές σκηνές δεν είναι κάτι ξαφνικό, υπάρχει μία ιστορία από πίσω που πρέπει να τη ζήσεις πριν φτάσεις στο φιλί. Το φιλί είναι η κορύφωση», εξηγεί η Τζένη Μπότση στον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Το «Το σημάδι του Έρωτα» είχε προβληθεί από το Mega τη σεζόν 1998–99, με την τηλεθέαση στα περισσότερα επεισόδια να βρίσκεται πάνω από το 30%.

«Έχασα 20 κιλά, το έραψα. Μέχρι που ξεμπλόκαρε και ο μεταβολισμός και ξανάρχισα να χάνω τα κιλά. Κάνω τις ενυδατώσεις μου μια φορά τον μήνα» αποκάλυψε σε άλλο σημείο η Τζένη Μπότση.