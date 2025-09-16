Lifestyle

Τζένιφερ Λόπεζ: Αγνώριστη αλλά εκθαμβωτική στα γυρίσματα της ταινίας «Το φιλί της γυναίκας αράχνης»

Εντυπωσιάζει η Τζένιφερ Λόπεζ που «μεταμορφώθηκε» για τις ανάγκες του ρόλου της σε κινηματογραφική ταινία
Τζένιφερ Λόπεζ
Η Τζένιφερ Λόπεζ στο τρέιλερ της ταινίας

Η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίζεται στην ταινία ως ξανθιά σεξοβόμβα και μαγνητίζει τα βλέμματα. Η ταινία «Kiss of the Spider Woman» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 10 Οκτωβρίου και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Κάποιοι έχουν ήδη προεξοφλήσει την επιτυχία της καθώς καθημερινά γίνονται συζητήσεις στα social media και όχι μόνο.

Στις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η Τζένιφερ Λόπεζ, φαίνεται να φοράει μια περούκα με ψηλή σγουρή αλογοουρά και μια στέκα απαλού ροζ χρώματος. Σε μια άλλη φωτογραφία η Λόπεζ είναι μέσα σε μια μπανιέρα, ενώ κοιτά σκίτσα φορέματος.

«Το να μπω στο ρόλο της Αουρόρα ήταν σαν να χόρευα στην χρυσή εποχή του κινηματογράφου… με όλη την λάμψη, τη γοητεία και πολύ χορό. Το να γυρίζω πίσω στο χρόνο δεν ήταν ποτέ τόσο διασκεδαστικό», έγραψε η Λόπεζ στη λεζάντα των φωτογραφιών.

«Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν η Γκουέν Στεφάνι!», σχολίασε κάποιος από τους διαδικτυακούς φίλους της και αρκετοί συμφώνησαν: «Συμφωνώ!». «Μοιάζει με την Γκουέν Στεφάνι», πρόσθεσε ένας τρίτος, ενώ ένας τέταρτος αστειεύτηκε: «Τι στο καλό είναι αυτό;».

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jennifer Lopez (@jlo)

Η Τζένιφερ Λόπεζ υποδύεται στην ταινία την φανταστική περσόνα Ingrid Luna, που επινόησε ο φυλακισμένος ομοφυλόφιλος διακοσμητής βιτρινών Luis Molina, τον οποίο υποδύεται ο Tonatiuh.

«Ουάου, η ξανθιά Τζένι μου αρέσει», «είναι σαν την Τζιν Χάρλοου αναμεμειγμένη με την Γκουέν Στεφάνι» ήταν ορισμένα από τα σχόλια με κάποιους να εκτιμούν ότι η JLo μοιάζει πολύ με τη Μαντόνα της δεκαετίας του 1990.

