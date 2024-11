Τζένιφερ Λόπεζ: «Δεν ψάχνει για σοβαρή σχέση, θέλει να διασκεδάσει» λέει πηγή από το περιβάλλον της

Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει πάρει διαζύγιο από τον Μπεν Άφλεκ και σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον της, είναι έτοιμη να γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή.

«Ποτέ δεν έδειχνε ή δεν ένιωθε καλύτερα και είναι έτοιμη να βγει ξανά ραντεβού», αποκάλυψε πηγή από το περιβάλλον της Τζένιφερ Λόπεζ. «Δεν ψάχνει για μια σοβαρή σχέση, προς το παρόν, αλλά θέλει να διασκεδάσει», πρόσθεσε για την Λατίνα σούπερ σταρ, που έχει χωρίσει από τον Μπεν Άφλεκ.

Η Τζένιφερ Λόπεζ μίλησε πρόσφατα στο περιοδικό Interview, για το πώς νιώθει χωρίς σύντροφο. «Είμαι ικανή να βρω τη χαρά και την ευτυχία και μόνη μου. Το να βρίσκομαι σε μια σχέση δεν με καθορίζει. Δεν μπορώ να ψάχνω την ευτυχία σε άλλους ανθρώπους», τόνισε η τραγουδίστρια.

«Ο χωρισμός με τον Μπεν την ταρακούνησε πραγματικά», ανέφερε η ίδια πηγή από το περιβάλλον της.

«Ήταν συντετριμμένη και έδειξε ένα γενναίο πρόσωπο τις εβδομάδες που ακολούθησαν μετά τον χωρισμό. Αλλά μετά κάτι άλλαξε. Αποφάσισε να προχωρήσει. Το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι: Με ποιον θα βγει μετά;» κατέληξε.

Jennifer Lopez is ‘ready to date again’ following her split from Ben Affleck, a source claimed. https://t.co/zCjO12uouj