Η Δανάη Μπάρκα για τον γάμο της: Δεν έχω πάει για νυφικό ακόμα, είμαι χαρούμενη και στην κοσμάρα μου

Δανάη Μπάρκα και Φάνης Μπότσης μετρούν αντίστροφα για τον γάμο τους, με την δημοφιλή ηθοποιό και παρουσιάστρια να δηλώνει πως ακόμα υπάρχουν πολλά που πρέπει να κάνει μέχρι το Μυστήριο. Παραδέχτηκε πως πρέπει να επιταχύνει τις προετοιμασίες ώστε τα πάντα να είναι έτοιμα. Ο γάμος αναμένεται να γίνει μέσα στο καλοκαίρι.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών και μεταδόθηκαν το πρωί της Τετάρτης από την εκπομπή «Happy Day», η Δανάη Μπάρκα ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο Γιάννης Τσιμιτσέλης θα πάρει προσκλητήριο για τον γάμο της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχει ακουστεί και η σωστή ημερομηνία του γάμου μου, έχουν ακουστεί κι άλλα διάφορα. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Δεν έχω πάει για το νυφικό ακόμα, με κυνηγάνε οι άνθρωποι. Έχουν δίκιο όλοι που μου λένε να τρέξω, αλλά λείπαμε περιοδεία, και γύρισα χθες. Φαντάζομαι ότι θα τα καταφέρουμε. Είναι όλα πολύ ανοργάνωτα.

Δεν έχω στείλει προσκλήσεις, δεν έχω κάνει τίποτα. Είμαι πολύ ανοργάνωτη αλλά πολύ χαρούμενη και στην κοσμάρα μου. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης εννοείται ότι θα είναι καλεσμένος, αλλά θα έχει παράσταση και μάλλον δε θα τα καταφέρει να έρθει» είπε η Δανάη Μπάρκα.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Δανάη Μπάρκα ανέφερε ότι πολλές φορές παρακαλούσε να της ζητήσει ο σύντροφός της να χωρίσουν για να βγει από την δύσκολη θέση. Αποκάλυψε μάλιστα πως είχε βιώσει έναν από τους χωρισμούς της και τα όσα έλεγε στην Έλενα Κατραβά, την περίοδο που συνεργάζονταν.

Με αφορμή τη φωτογραφία, μέσω της οποίας επιβεβαίωσε τον γάμο της η Δανάη Μπάρκα είπε: «Αυτή η μπλούζα σημαίνει ότι εγώ μπορεί να έχω τώρα στο κεφάλι μου να διοργανώσω έναν γάμο ή κάτι, αλλά είχα την πρεμιέρα, οπότε το μυαλό μου ήταν εκεί».