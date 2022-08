Από τον πιο εντυπωσιακό, τριήμερο γάμο της χρονιάς, αυτόν του Μπεν Άφλεκ και της Τζένιφερ Λόπεζ, δεν θα περιμέναμε τίποτα λιγότερο από εξίσου εντυπωσιακές εμφανίσεις. Η στάρ, άλλαξε μάλιστα τρία νυφικά στο γάμο της, όλα μοναδικές δημιουργίες του Ralph Lauren.

Ο διάσημος Ralph Lauren, αν και δεν συνηθίζει να σχεδιάζει νυφικά, τελικά δημιούργησε τρία εντυπωσιακά φορέματα για τον γάμο της καλής του φίλης, Τζένιφερ Λόπεζ με τον Μπεν Άφλεκ.

Για την γαμήλια τελετή, η σούπερ σταρ περπάτησε στο διάδρομο με ένα εκθαμβωτικό νυφικό. Σύμφωνα με την Vogue, πάνω από 1.000 μαντήλια και 500 μέτρα υφάσματος κόπηκαν σε βολάν για να δημιουργήσουν την αιθέρια εκδοχή του κλασικού φορέματος με ζιβάγκο του Ralph Lauren. Το βολάν στη συνέχεια ράφτηκαν στο χέρι, δημιουργώντας μια ογκώδη, ρομαντική φούστα. Και για να προστεθεί λίγο περισσότερο δράμα στην εμφάνισή της, το λουκ ολοκληρώθηκε με ένα μακρύ πέπλο.

«Τα φορέματα ήταν ονειρεμένα… ευχαριστώ Ralph Lauren έγραψε η Τζένιφερ Λόπεζ στο μπλογκ της,«On the JLo» μαζί με μια σειρά από τα σκίτσα των νυφικών, αλλά και την ίδια να τα φορά. Και πρόσθεσε: «Θα μοιραστώ μερικές ακόμα φωτογραφίες και κάποιες λεπτομέρειες για τη μεγάλη μας μέρα πολύ σύντομα στο On The JLo».

Και ο Μπεν Άφλεκ ντυμένος με Ralph Lauren

Όσο για τον Μπεν Άφλεκ παρέμεινε κλασικός με ένα λευκό σακάκι σμόκιν Ralph Lauren Couture, μαύρο παντελόνι και ασορτί παπιγιόν. Τα πέντε παιδιά τους, φορούσαν επίσης λευκά Ralph Lauren Couture.