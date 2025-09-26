Τζένιφερ Λόρενς για τον πόλεμο στη Γάζα: «Δεν είναι τίποτα λιγότερο από μία απαράδεκτη γενοκτονία»

Ανάμεσα σε δεκάδες ηθοποιούς που εντάσσονται υπέρ του κινήματος «Free Palestine», που κάνουν λόγο για γενοκτονία των Παλαιστινίων εν μέσω του πολέμου της Χαμάς και του Ισραήλ στη Γάζα, είναι και η γνωστή σταρ, Τζένιφερ Λόρενς, η οποία τοποθετήθηκε κατά την ομιλία της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπάστιαν στην Ισπανία.

Η Αμερικανίδα πρωταγωνίστρια της μεγάλης οθόνης Τζένιφερ Λόρενς καταδίκασε σήμερα (26.09.2025) «την απαράδεκτη (…) γενοκτονία» που διαπράττεται στη Λωρίδα της Γάζας και επέκρινε την πολιτική των ΗΠΑ, για την έλλειψη «ακεραιότητάς» της, κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπάστιαν.

«Αυτό που συμβαίνει δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια γενοκτονία και είναι απαράδεκτο», απάντησε η 35χρονη ηθοποιός, όταν ρώτησαν τη γνώμη της σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, προτού παραλάβει το τιμητικό βραβείο Donostia.

«Είμαι τρομοκρατημένη. Ανησυχώ πολύ για τα παιδιά μου, για όλα μας τα παιδιά», συνέχισε η ίδια, προτού αναφερθεί επίσης στην κατάσταση στη χώρα της.

«Αυτό που με θλίβει τόσο πολύ είναι ότι αυτή η έλλειψη σεβασμού και ο τρέχων διάλογος στην αμερικανική πολιτική θα γίνουν κάτι το φυσιολογικό για εκείνα, θέλω να πω, για τους νέους που ψηφίζουν τώρα στην ηλικία των 18 ετών», συμπλήρωσε η διάσημη ηθοποιός.

«Θα τους φαίνεται απολύτως φυσιολογικό το ότι η πολιτική δεν έχει καμία ακεραιότητα. Οι πολιτικοί ψεύδονται, δεν υπάρχει ενσυναίσθηση και πρέπει να θυμόμαστε ότι όταν αγνοείς τι συμβαίνει στην μία πλευρά του κόσμου, δεν θα αργήσει αυτό να συμβεί επίσης στη δική σου πλευρά», υποστήριξε η Λόρενς, χωρίς να κατονομάσει κανέναν.

Η βραβευμένη με Όσκαρ το 2013 για την ταινία «Οδηγός Αισιοδοξίας» εξέφρασε τη λύπη της που οι δηλώσεις της ή εκείνες συναδέλφων της σε θέματα της επικαιρότητας το μόνο που κάνουν είναι να «ρίχνουν λάδι στη φωτιά», ενώ τα ζητήματα του δημόσιου διαλόγου θα έπρεπε, σύμφωνα με την ίδια, να επιλύονται από τους «εκλεγμένους αντιπροσώπους».

Η προβολή της τελευταίας ταινίας της Τζένιφερ Λόρενς «Die My Love», υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Λιν Ράμσεϊ, που παρουσιάστηκε τον Μάιο στο Φεστιβάλ των Καννών, θα συνοδεύσει την απονομή του βραβείου Donostia, σε αυτήν την 73η έκδοση του Φεστιβάλ.

1.200 Χολιγουντιανές προσωπικότητες κατά της έκκλησης πολιτιστικού μποϊκοτάζ στο Ισραήλ

Την ίδια ώρα, περίπου 1.200 μέλη της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας υπογράφουν ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας κατά της έκκλησης για μποϊκοτάζ ισραηλινών πολιτιστικών ιδρυμάτων, την οποία υπέγραψαν χιλιάδες ηθοποιοί και σκηνοθέτες, συμπεριλαμβανομένων των Χαβιέ Μπαρδέμ και Έμμα Στόουν, για να καταγγείλουν τον πόλεμο στη Γάζα.

Αυτή η έκκληση για μποϊκοτάζ «ενισχύει την αντισημιτική προπαγάνδα» και ισοδυναμεί με «παραπληροφόρηση που υποστηρίζει την αυθαίρετη λογοκρισία», σύμφωνα με την επιστολή, η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες και υπογράφεται, μεταξύ άλλων, από τους ηθοποιούς Λιβ Σράιμπερ, Τζένιφερ Τζέισον Λι, Τζιν Σίμονς και Ρεμπέκα Ντε Μορνέ, από την Σάρον Όσμπορν και τον διευθύνοντα σύμβουλο της FOX Entertainment Global, Φερνάντο Ζέου.

Οι υπογράφοντες καταγγέλλουν επίσης ότι στην έκκληση για μποϊκοτάζ γίνεται αναφορά στους “ασαφείς” χαρακτηρισμούς “συνενοχή” ή “ανάμειξη”.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, υπό το λάβαρο της συλλογικότητας Film Workers for Palestine, χιλιάδες καλλιτέχνες δεσμεύτηκαν να σταματήσουν κάθε συνεργασία με ισραηλινούς πολιτιστικούς φορείς (φεστιβάλ, παραγωγούς, ραδιοτηλεοπτικούς φορείς κ.λ.π.) που «εμπλέκονται στη γενοκτονία και το απαρτχάιντ εναντίον του παλαιστινιακού λαού».

«Ποιος θα αποφασίσει ποιοι Ισραηλινοί κινηματογραφιστές και κινηματογραφικοί φορείς είναι «συνένοχοι»; Μια επιτροπή του Μακαρθισμού που συντάσσει μαύρες λίστες; Ή μήπως η «συνενοχή» είναι απλώς ένα μέσο για να μποϊκοτάρουν όλους τους Ισραηλινούς και τους σιωνιστές (…) ανεξάρτητα από το τι δημιουργούν ή σκέφτονται», αναφέρει η επιστολή.

Η έκκληση της Film Workers for Palestine, η οποία πλέον αριθμεί περίπου 8.000 υπογράφοντες, προσπάθησε να απαντήσει σε αυτό το επιχείρημα αναφέροντας παραδείγματα «συνενοχής»: αυτό «περιλαμβάνει τη συγκάλυψη ή τη δικαιολόγηση της γενοκτονίας και του απαρτχάιντ ή/και τη συμμαχία με την κυβέρνηση που τα διαπράττει», υπογραμμίζει το κείμενο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ένας αυξανόμενος αριθμός Δυτικών κινηματογραφιστών, μουσικών και συγγραφέων έχει ζητήσει πολιτιστικό μποϊκοτάζ του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα, εγείροντας ανησυχίες μεταξύ ορισμένων Ισραηλινών καλλιτεχνών που ισχυρίζονται ότι αγωνίζονται εναντίον της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου.