Τζέσικα Τσαστέιν: Συγκινημένη κατά την αποκάλυψη του αστεριού της στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ

Η Τζέσικα Τσαστέιν (Jessica Chastain) αποκάλυψε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ, έχοντας στο πλευρό της, την οικογένειά της. Μαζί της στην τελετή, σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση ήταν η 7χρονη κόρη της, Τζουλιέτα, ο 5χρονος Ογκούστους και ο σύζυγός της, Τζιαν Λούκα Πάσι ντε Πρεπόζουλο (Gian Luca Passi de Preposulo).

«Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τον Τζιαν Λούκα και τα παιδιά μου — τα πάντα μου. Αυτή η τιμή ανήκει σε όλους σας», είπε στην ομιλία της. «Μπροστά σε αυτό το αστέρι, νιώθω το βάρος και το μεγάλο δώρο όσων καταφέρνουμε να κάνουμε στο Χόλιγουντ. Για μένα αυτό το αστέρι δεν είναι ένα τέλος, είναι ένας δείκτης πορείας. Moυ λέει: “Συνέχισε”», ανέφερε η σταρ προσθέτοντας:

«Στους φίλους μου, τους δασκάλους μου και τους συνεργάτες μου, εσείς μετατρέψατε ένα ντροπαλό, αδέξιο κορίτσι που αγαπούσε το θέατρο, σε μια γυναίκα που πιστεύει ότι οι ιστορίες μπορούν να σώσουν ζωές. Νιώθω τιμή, ταπεινότητα και είμαι τόσο ενθουσιασμένη να δω τι θα δημιουργήσουμε μαζί στη συνέχεια».

Στο τέλος της ομιλίας της, η ηθοποιός απηύθυνε ακόμα ένα τρυφερό μήνυμα στα παιδιά της. «Σας ευχαριστώ για τον τρόπο που πορεύεστε στον κόσμο — με περιέργεια, χωρίς φόβο, γεμάτα «γιατί», τόσα πολλά «γιατί», που μου θυμίζουν καθημερινά να συνεχίζω να μαθαίνω και να αναρωτιέμαι», σημείωσε.

Η πρωταγωνίστρια του «Interstellar» ήταν εντυπωσιακή στην τελετή αποκαλυπτηρίων του 2,819α αστεριού της φορώντας ένα μπλε σκούρο μακρύ φόρεμα Jonathan Cohen με στενό κορσέ και αέρινη φούστα.

Εκτός από την οικογένειά της έδωσαν το παρών η Φράνσις Φίσερ (Frances Fisher), οι συμπρωταγωνίστριές της από την βραβευμένη ταινία «The Help», Βαϊόλα Ντέιβις (Viola Davis) και Οκτάβια Σπένσερ (Octavia Spencer), ενώ ο θρύλος του κινηματογράφου Αλ Πατσίνο (Al Pacino) μίλησε για εκείνη από το βήμα της εκδήλωσης.

Η Τσαστέιν θα πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη σειρά του Apple TV+ «The Savant», στην οποία θα έχει και ρόλο παραγωγού, σύμφωνα με το ΑΒC 7 Los Angeles.