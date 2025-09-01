Τζώνη Καλημέρης – Ελπίδα Ιακωβίδου: Η πρώτη συνέντευξη μετά τον πανέμορφο γάμο τους στο Νυμφαίο

Ο Τζώνη Καλημέρης και η Ελπίδα Ιακωβίδου μίλησαν για πρώτη φορά μετα τον γάμο τους στην εκπομπή «Ήρθε και Έδεσε» και μας έδωσαν λεπτομέρειες από την καλύτερη στιγμή της ζωής τους, αφού όπως είπαν δεν κράτησε μόνο μία μέρα αλλά ήταν ένα τριήμερο γλέντι.

Ο γάμος του Τζώνη Καλημέρη και της Ελπίδας Ιακωβίδου έγινε στο πανέμορφο Νυμφαίο, καθώς όπως είπαν το επέλεξαν γιατί «ειναι ένα κλειστό μικρό μέρος όπου θα ήταν όλη την μέρα όλοι μαζί».

«Περάσαμε πολύ όμορφα, ήμουν αγχωμένη για να έρθουν όλοι οι φίλοι μας από Κύπρο στο Νυμφαίο, ήταν ένα τριήμερο γλέντι, το απολαύσαμε, έτσι όπως το είχαμε στο μυαλό μας. Αν με ρωτήσεις αν ήταν ο γάμος που ονειρεύτηκα θα σου πω πως δεν έχω ονειρευτεί γάμο, γιατί δεν ήμουν από τα κοριτσάκια που ονειρεύονται. Αυτός ο γάμος ήταν ένα όνειρο και ευχαριστώ όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό», είπε χαρακτηριστικά η Ελπίδα Ιακωβίδου.

«Εγώ έκανα το πιο μεγάλο μέρος της διαδικασίας, αδυνάτισα. Το Νυμφαίο είναι ένα μέρος που θα περάσουν πάρα πολύ καλά και γι’ αυτό και το επιλέξαμε. Περάσαμε πολύ ωραία», είπε ο Τζώνη Καλημέρης.

Στη συνέχεια, η Ελπίδα Ιακωβίδου σημείωσε πως αντί να πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι στο εξωτερικό για τον μήνα του μέλιτος, εκείνοι επέλεξαν ως προορισμό τους την Πάρο: «Γαμήλιο ταξίδι δεν πήγαμε, πήγαμε ταξίδι στην Πάρο. Περάσαμε πολύ όμορφα, χαλαρά, οικογενειακά».