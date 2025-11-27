Τζόνι Ντεπ: «Έχω απίστευτες αναμνήσεις από τη Βανέσα Παραντί, ήταν η ευτυχία αυτό που είχαμε»

Για την περίοδο που ήταν ζευγάρι με τη Βανέσα Παραντί μίλησε ο Τζόνι Ντεπ και παραδέχτηκε ότι στο πλάι της πρώην συντρόφου του, με την οποία έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, βίωσε την πραγματική ευτυχία.

Ο διάσημος ηθοποιός μίλησε την Πέμπτη (27.11.2025) στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και αναφέρθηκε στη Γαλλίδα τραγουδίστρια, με την οποία ήταν ζευγάρι από το 1998 έως το 2012. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο Τζόνι Ντεπ παραδέχτηκε ότι στο πλάι της βίωσε πρωτόγνωρα συναισθήματα.

«Το μόνο που έχω είναι απίστευτες αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο. Κατά τη διάρκεια των περιοδειών, είχα τον χρόνο να είμαι πατέρας», είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε από το Τόκιο.

«Η Βανέσα έδινε τις συναυλίες της, ξέρετε, σε διαφορετικές περιοδείες. Εγώ μπορούσα να είμαι απλά ο μπαμπάς κατά τη διάρκεια όλου αυτού του διαστήματος. Από εκεί προήλθε το όνομα του άλμπουμ της, “Bliss” που κυκλοφόρησε το 2000, ήταν η ευτυχία (σ.σ. αυτό που είχαμε)», εξομολογήθηκε ακόμα ο 62χρονος ηθοποιός.

Ο Τζόνι Ντεπ βρέθηκε στην Ιαπωνία για να εγκαινιάσει μια προσωπική του έκθεση με τίτλο “A Bunch of Stuff”, όπου παρουσιάζονται περίπου 60 από τα έργα του, σκίτσα, πίνακες, φωτογραφίες, δημιουργίες των τελευταίων 30 ετών, μετά την πρεμιέρα της στη Νέα Υόρκη.

«Δεν ισχυρίζομαι πως είμαι τίποτα άλλο από ένας άνθρωπος που ζωγραφίζει. Δεν είμαι καν πραγματικά ζωγράφος», παραδέχτηκε ακόμα για τον εαυτό του.

«Αυτό που με ενθουσιάζει σήμερα, αυτό που μου προκαλεί ένα είδος ηλεκτροσόκ, αυτό που με καταπλήσσει», απάντησε στην ερώτηση τι σημαίνει για εκείνον η διαδικασία της δημιουργίας.

«Το να παίζω είναι μια μορφή έκφρασης, η μουσική επίσης και η ζωγραφική, το σχέδιο, η δημιουργία, όλα αυτά είναι αναγκαία. Αυτή είναι η μοναδική πραγματική μου ανάγκη, μονίμως. Εάν όχι, ο εγκέφαλός μου εκρήγνυται», πρόσθεσε ο Τζόνι Ντεπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, πουλήθηκαν κάποια έργα από την πρώτη συλλογή του γνωστού καλλιτέχνη με τίτλο «Friends and Heroes», μέσα σε μόλις λίγες ώρες, σύμφωνα με τον οίκο Castle Fine Art.

Το ζευγάρι χώρισε φιλικά το 2012 και από τότε οι δύο διατήρησαν καλή σχέση, με τη Βανέσα Παραντί να δηλώνει αργότερα ότι ο Τζόνι Ντεπ ποτέ δεν υπήρξε βίαιος απέναντί της, κατά τη διάρκεια των νομικών μαχών του ηθοποιού με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ.