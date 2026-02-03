Τζόνι Βαβούρας: Γιατί να ακούσω Νίκο Οικονομόπουλο ή αυτούς που λένε συνέχεια τα ίδια; Ο στίχος είναι «σκουπίδι»

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Τζόνι Βαβούρας και σχολίασε τα σημερινά δεδομένα στο ελληνικό τραγούδι, σχολιάζοντας και κάποιους από τους πιο γνωστούς και επιτυχημένους καλλιτέχνες της εποχής.

Ο τραγουδιστής και ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και τα όσα είπε προβλήθηκαν την Τρίτη (03.02.2026). Μάλιστα, ο Τζόνι Βαβούρας αποκάλυψε και την ηλικία του ενώ περιέγραψε και το έμφραγμα που πέρασε πριν από 25 χρόνια.

«Είμαι 70 ετών, ακριβώς. Δεν κάνω καταχρήσεις. Έχω κόψει το κάπνισμα 33 χρόνια και είναι το πιο σοφό πράγμα που έκανα ποτέ στη ζωή μου. Και κάνω μια έκκληση σε όλους όσους ακούνε “μην καπνίζετε, είναι το πιο άχρηστο πράγμα που μπορείτε να κάνετε”», είπε αρχικά.

«Πριν από 25 χρόνια περίπου έπαθα έμφραγμα και μάλιστα επάνω στη σκηνή, μπροστά σε 1.000 άτομα, τραγούδαγα ένα τραγούδι του Jerry Lee Lewis, τον οποίο λατρεύω. Έκανα την επέμβαση, έχω κληρονομική χοληστερίνη, η οποία, όπως και η πίεση είναι silent killer. Δηλαδή, σιωπηλός δολοφόνος. Άμα δεν το πάρεις χαμπάρι, χάθηκες», εξομολογήθηκε ακόμα για το πρόβλημα υγείας που πέρασε

«Ήταν ένα άσχημο συναίσθημα, σφίξιμο, ιδρώτας, πόνος και μουδιασμένα τα άκρα, τα πόδια μου. Εν πάση περιπτώσει, το πάλεψα, έφυγε ο θρόμβος, το μπέρδεμα. Πήγα στο νοσοκομείο, έκανα την επέμβαση. Η πλάκα είναι ότι στο χειρουργείο τους τραγουδούσα Frank Sinatra και Jerry Lee Lewis και είχανε πεθάνει στα γέλια και με παρακάλαγαν “σταμάτα” για να ξεκινήσουμε», πρόσθεσε ο Τζόνι Βαβούρας, τονίζοντας: «Το χιούμορ είναι φάρμακο».

Αμέσως μετά ο Τζόνι Βαβούρας σχολίασε τα δεδομένα στη μουσική σήμερα, υπογραμμίζοντας: «Ποια τωρινή μουσική; Είμαι λίγο μυστήριος στη μουσική. Τραγούδι είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και μουσική. Μετά μπαίνουμε στην κατηγορία του φασόν, που φτιάχνουνε κατά παραγγελία 50 τραγούδια την ημέρα που είναι όλα ίδια και όλοι που τραγουδάνε, ουρλιάζουνε στο τοπ της φωνής τους και είναι όλοι ίδιοι, τι να ακούσω; Γιατί να ακούσω Νίκο Οικονομόπουλο; Ή να ακούσω οποιοδήποτε από αυτούς που λένε συνέχεια τα ίδια; Δεν υπάρχει καμία θεματολογία σωστή. Ο στίχος είναι “σκουπίδι”. Τώρα, αυτά είναι σοβαρά πράγματα;».

Έπειτα ο Τζόνι Βαβούρας κλήθηκε να πει τη γνώμη του τόσο για τη Δέσποινα Βανδή όσο και για την Κατερίνα Λιόλιου και η απάντησή του ήταν: «Υπάρχει Βανδή παντού, είναι δηλαδή, μια φωνή αρκετά κοινότυπη για μένα. Την Κατερίνα Λιόλιου δεν την ξέρω».

«Δεν νομίζω να έκανα εκπομπή στην τηλεόραση. Δεν μ’ αρέσει να κουνάω το δάχτυλο στους άλλους, έχοντας εγώ παρόμοια ελαττώματα και θέματα. Σιχαίνομαι τους ανθρώπους οι οποίοι, ενώ δεν έχουν να δείξουν κάτι για τον εαυτό τους, είναι “τενεκέδες”, κουνάνε το δάχτυλο στους άλλους και έχουνε άποψη. Παιδεία και χωρίς εμπειρίες και ιστορία, δεν μου λέει εμένα τίποτα», είπε στο τέλος της συνέντευξης στην ερώτηση αν θα παρουσίαζε εκπομπή στην τηλεόραση.