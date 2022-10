Σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τζούλια Ρόμπερτς αποκάλυψε τι είναι αυτό που τη συνδέει με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και την οικογένειά του.

Συγκεκριμένα, η Τζούλια Ρόμπερτς που βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της δημοσιογράφου Γκέιλ Κινγκ αποκάλυψε πως όταν η μητέρα της ήταν έγκυος στην ίδια η οικογένειά της αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και οι μόνοι που έσπευσαν να την βοηθήσουν ήταν η οικογένεια του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν χρειάστηκαν βοήθεια εκείνος που προσφέρθηκε να τους βοηθήσει δεν ήταν άλλος από τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ, με την οικογένεια Κινγκ να πληρώνει όλα τα έξοδα του μαιευτηρίου για να έρθει στη ζωή η Τζούλια Ρόμπερτς.

Η φιλία των δύο οικογενειών ξεκίνησε όταν η Κορέτα Κινγκ επικοινώνησε με την μητέρα της Τζούλια Ρόμπερτς, που τότε διατηρούσε δραματική σχολή, για να την ρωτήσει αν τα παιδιά της θα μπορούσαν να εγγραφούν στη σχολή της. «Δυσκολευόταν να βρει ένα μέρος που θα δέχονταν τα παιδιά της το 1960», εξήγησε η ηθοποιός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μητέρα της φυσικά, είπε «ναι» και έτσι ξεκίνησε μια μεγάλη φιλία. Σημείωσε πως τα παιδιά των Κινγκ είχαν δεχτεί bullying σε μεγάλο βαθμό λόγω του χρώματός τους και η μητέρα της ήταν εκείνη που τα βοήθησε να κοινωνικοποιηθούν.

OK, this is incredible. 55 years ago, Martin Luther King, Jr. and Coretta Scott King paid the hospital bill for the birth of Julia Roberts because her parents couldn’t afford it. And the reason is also good. pic.twitter.com/C8buDjC2kI