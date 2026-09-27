Τζούλιαν Μουρ: Παρέλαβε βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ζυρίχης και ευχαρίστησε στα γερμανικά

Η Τζούλιαν Μουρ παρέλαβε το βραβείο «Golden Icon» (Χρυσό Είδωλο), τιμητική διάκριση για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης, μιλώντας άπταιστα γερμανικά.

Στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (25-09-2026) την Τζούλιαν Μουρ συνόδευσε ο Τζέσι Άιζενμπεργκ, ο οποίος τη σκηνοθετεί στη νέα του ταινία μεγάλου μήκους «The Debut», μια μουσική κωμωδία στην οποία συμπρωταγωνιστεί ο Πολ Τζαμάτι, σύμφωνα με το THR. Η ταινία προβάλλεται αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο της 22ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Ζυρίχη, στην Ελβετία.

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Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της η Τζούλιαν Μουρ αναφέρθηκε στα παιδικά της χρόνια στην Ευρώπη. «Σας ευχαριστώ για αυτή την υπέροχη τιμή» είπε. «Γνωρίζω ότι βρίσκομαι στην Ελβετία αυτή τη στιγμή, αλλά ως έφηβη ζούσα στη Γερμανία. Εκεί, ο δάσκαλός μου μού είπε ότι θα μπορούσα να γίνω ηθοποιός. Αν δεν είχα μετακομίσει στην Ευρώπη με τους γονείς μου, δεν θα είχα αυτή την υπέροχη ζωή. Και δεν θα βρισκόμουν εδώ απόψε μαζί σας, για να σας μιλήσω με τα άσχημα γερμανικά μου».

Πριν από την τελετή απονομής, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είπε ότι ήταν υπέροχο που βρέθηκε στο Φεστιβάλ με τον Τζέσι Άιζενμπεργκ, ο οποίος διαθέτει τεράστιο ταλέντο και ήταν ένας απίστευτα σπουδαίος δημιουργικός συνεργάτης. «Είναι ιδιοφυΐα, οπότε χαίρομαι πολύ που μοιράζομαι αυτή την εμπειρία μαζί του και που βρίσκομαι εδώ με την ταινία μας. Κάθε μέρα ήταν φανταστική. Πραγματικά» τόνισε.

Julianne Moore speaking German because she saw Virginie Efira learn Japanese and decided Best Actress was going multilingual this year. Sandra Hüller speaking Spanish next. — the Valen papers (@StarcoVision) September 26, 2026

Ανάμεσα στις πιο γνωστές ερμηνείες της Τζούλιαν Μουρ συγκαταλέγονται εκείνες στις ταινίες «Still Alice» (για την οποία κέρδισε το Όσκαρ), «The Hours» και «The Kids Are All Right».

Το 22ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης διεξάγεται από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου.