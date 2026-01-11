Lifestyle

Τζόυς Ευείδη: «Δεν έγινε πρόταση γάμου, ήρθα πολύ κοντά, αλλά ευτυχώς χάλασε»

«Κάποια στιγμή είχα μια άτυχη εγκυμοσύνη και μετά την αποβολή ήρθαν τα πάνω κάτω στον οργανισμό μου και… άντε γεια», είπε χαρακτηριστικά
H Τζόυς Ευείδη
H Τζόυς Ευείδη / NDP PHOTO

Αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή έκανε η ηθοποιός Τζόυς Ευείδη μιλώντας για την ατυχία που είχε με μια εγκυμοσύνη.

Η ηθοποιός Τζόυς Ευείδη μίλησε στην εφημερίδα On Time και τη Σίσσυ Μενεγάτου και στη συνέντευξή της σχολίασε γιατί δεν παντρεύτηκε.

Τον έρωτα τον έζησες έντονα, μπήκες στη φωτιά;

Αν μπήκα, λέει! Μπήκα και τσουρουφλίστηκα! (γέλια)

Και πώς δεν παντρεύτηκες; Δεν σου έχουν κάνει πρόταση γάμου;

Όχι. Δεν έγινε πρόταση γάμου. Ήρθα πολύ κοντά. Αλλά ευτυχώς χάλασε.

Ένα παιδί δεν το σκέφτηκες;

Το σκέφτηκα. Ήθελα. Κάποια στιγμή είχα μια άτυχη εγκυμοσύνη και μετά την αποβολή ήρθαν τα πάνω κάτω στον οργανισμό μου και… άντε γεια.

Σου λείπει ένας σύντροφος, ένα παιδί;

Καθόλου. Όχι, δεν μου λείπει τίποτα από αυτά. Χιλιάδες παιδιά γύρω μου, όλων των ηλικιών. Έτσι κι αλλιώς, εγώ είμαι εντελώς μαμά, οπότε όλους τους έχω λίγο υιοθετημένους. Επίσης, πάρα πολλά «γούνινα» παιδιά υπάρχουν στο σπίτι μου, που είναι και χωρίς δεύτερες σκέψεις και εντελώς δοτικά στη «μαμά» τους.

Lifestyle
