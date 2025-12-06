Τζόυς Ευείδη: «Δεν έχω μάθει με “μπράβο” παιδιόθεν, δεν μου το έλεγαν η μαμά και ο μπαμπάς μου»

Στη σχέση με τους γονείς της και τα «μπράβο» που δεν έλαβε από εκείνους, αλλά και στον κύκλο των φίλων της, αναφέρθηκε η Τζόυς Ευείδη στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε το πρωινό του Σαββάτου στο «Καλημέρα είπαμε;» με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσος Ιορδανίδης.

«Δεν έχω μάθει με “μπράβο” παιδιόθεν, δεν μου το έλεγαν η μαμά και ο μπαμπάς μου. Οι γονείς μου ήταν πολύ υποστηρικτικοί, έλαβα τρομερή αγάπη αλλά όχι, τέτοια γλειψίματα δεν είχαμε» εκμυστηρεύτηκε αρχικά η δημοφιλής ηθοποιός, Τζόυς Ευείδη στην τελευταία της συνέντευξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ αυτό το μπράβο, που δεν μου έχει δώσει η μαμά μου, το λέω στα σκυλιά μου. Ακόμα και όταν τρώνε το φαγητό τους, το λέω, γιατί μ’ αρέσει το μπράβο. Το λέω και στους ανθρώπους, μ’ αρέσει γενικά το μπράβο».

«Δεν έχω πάρα πολλούς φίλους γιατί στη δουλειά μας έχεις κατά τόπους οικογενειούλες, που τις χάνεις και τις ξαναβρίσκεις. Ξέρω, όμως, ότι είναι σχέσεις σημαντικές χωρίς να έχω πολύ μεγάλο κύκλο φίλων» συμπλήρωσε, ακόμα, η Τζόυς Ευείδη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στην ΕΡΤ.