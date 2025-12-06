Lifestyle

Τζόυς Ευείδη: «Δεν έχω μάθει με “μπράβο” παιδιόθεν, δεν μου το έλεγαν η μαμά και ο μπαμπάς μου»

«Αυτό το μπράβο, που δεν μου έχει δώσει η μαμά μου, το λέω στα σκυλιά μου» ομολογεί η ηθοποιός
Η Τζόυς Ευείδη
Η Τζόυς Ευείδη

Στη σχέση με τους γονείς της και τα «μπράβο» που δεν έλαβε από εκείνους, αλλά και στον κύκλο των φίλων της, αναφέρθηκε η Τζόυς Ευείδη στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε το πρωινό του Σαββάτου στο «Καλημέρα είπαμε;» με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσος Ιορδανίδης.

«Δεν έχω μάθει με “μπράβο” παιδιόθεν, δεν μου το έλεγαν η μαμά και ο μπαμπάς μου. Οι γονείς μου ήταν πολύ υποστηρικτικοί, έλαβα τρομερή αγάπη αλλά όχι, τέτοια γλειψίματα δεν είχαμε» εκμυστηρεύτηκε αρχικά η δημοφιλής ηθοποιός, Τζόυς Ευείδη στην τελευταία της συνέντευξη.

«Εγώ αυτό το μπράβο, που δεν μου έχει δώσει η μαμά μου, το λέω στα σκυλιά μου. Ακόμα και όταν τρώνε το φαγητό τους, το λέω, γιατί μ’ αρέσει το μπράβο. Το λέω και στους ανθρώπους, μ’ αρέσει γενικά το μπράβο».

«Δεν έχω πάρα πολλούς φίλους γιατί στη δουλειά μας έχεις κατά τόπους οικογενειούλες, που τις χάνεις και τις ξαναβρίσκεις. Ξέρω, όμως, ότι είναι σχέσεις σημαντικές χωρίς να έχω πολύ μεγάλο κύκλο φίλων» συμπλήρωσε, ακόμα, η Τζόυς Ευείδη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στην ΕΡΤ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
153
104
95
75
55
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Δήμητρα Αλεξανδράκη: Τροχονομικός έλεγχος μετά από περιπετειώδη καταδίωξη σε βουνό – «Μου έκλεισαν το δρόμο»
«Είμαι στη μέση του πουθενά, μου ανάβουν φάρο, κόβω, βγάζω το κεφάλι μου από το παράθυρο και τους λέω είναι δυνατόν να σταματήσω ενώ δεν είσαι περιπολικό;»
Δήμητρα Αλεξανδράκη 9
Newsit logo
Newsit logo