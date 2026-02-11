Βαγγέλης Περρής για Τριαντάφυλλο: «Με δική του προτροπή έγραψαν χυδαία σχόλια σε ανάρτηση για τον θάνατο της μητέρας μου»

«Όταν η Κλαυδία πήγε καλά, που εγώ το περίμενα ότι θα πάει καλά, βγαίνει ο Τριαντάφυλλος και κάνει μια αισχρή ανακοίνωση – ανάρτηση που μας έπαιρνε όλους η μπάλα με ένα χυδαίο τρόπο», ανέφερε ο Βαγγέλης Περρής.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν την Τετάρτη (11.02.2026) ο Βαγγέλης Περρής, ο οποίος μίλησε για το λόγο που δεν συνέχισε στην εκπομπή και αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό με τον γνωστό τραγουδιστή Τριαντάφυλλο.

«Είναι μερικές φορές που μου λείπετε, αλλά όχι ως εκπομπή, ως άνθρωποι. Χρεωνόμουν απόψεις που δεν ήταν δικές μου και αυτό με είχε κουράσει», είπε αρχικά ο Βαγγέλης Περρής.

Ο Βαγγέλης Περρής είπε στη συνέχεια: «Στο θέμα της Κλαυδίας, εγώ είχα μια θέση διαφορετική από τους υπόλοιπους. Όταν η Κλαυδία πήγε καλά, που εγώ το περίμενα ότι θα πάει καλά, βγαίνει ο Τριαντάφυλλος και κάνει μια αισχρή ανακοίνωση – ανάρτηση που μας έπαιρνε όλους η μπάλα με ένα χυδαίο τρόπο.

Όταν διαμαρτυρήθηκα γι’ αυτή την ανάρτηση, ο Τριαντάφυλλος έστειλε τους φαν του να σχολιάσουν εμένα στο Instagram. Η τελευταία ανάρτηση που είχα στο Instagram ήταν για το θάνατο της μάνας μου. Το τι έγραψαν από κάτω μετά από προτροπή του κυρίου Τριαντάφυλλου… Τέτοια στεναχώρια, τέτοια προσβολή είχα να νιώσω πάρα πολύ».

Και συμπλήρωσε: «Και λέω γιατί εγώ θα πρέπει να μπαίνω σε αυτό το πράγμα; Δεν το αντέχω, δεν μπορώ να φθείρεται τόσο πολύ η διάθεσή μου και μάλιστα σε τόσο σημαντικά πράγματα.. Δεν θέλω να είμαι ένα πρόσωπο στο οποίο ο καθένας μπορεί να πετάει βελάκια. Και το έκανα. Ήταν πολύ χυδαίος ο τρόπος, όπου υπήρχε η αντίδραση και τα σχόλια ήταν εμετικά».