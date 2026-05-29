Βανέσα Αδαμοπούλου: «Δεν υπάρχει κανένας λόγος που ζούμε, είναι πολύ βαρύ να το αντέξει κάποιος»

Στις υπαρξιακές αναζητήσεις της και τους σκοπούς που έχει θέσει στη ζωή της, μίλησε ειλικρινά, η Βανέσα Αδαμοπούλου, σε νέα συνέντευξη που έδωσε. Η γνωστή τραγουδίστρια αποκάλυψε πως κατά την γνώμη της, ο άνθρωπος υπάρχει στον κόσμο τυχαία, χωρίς να εξυπηρετεί κάποιον ανώτερο σκοπό.

Η Βανέσα Αδαμοπούλου βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (28.05.2026) στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», εξηγώντας πως αν και κατά την γνώμη της δεν υπάρχει σκοπός ή λόγος στην ανθρώπινη ύπαρξη, ο άνθρωπος είναι «κατασκευασμένος» να ζει για έναν σκοπό. Για εκείνη, αυτός ο σκοπός είναι η τέχνη της, η αγάπη και το παιδί της.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος που ζούμε. Η φύση απλά λειτουργεί ρυθμιστικά για να συνεχιστεί η ζωή. Υπάρχει μία εξωφρενική τυχαιότητα, δεν υπάρχει σκοπός, πράγμα που είναι αφόρητο για τον άνθρωπο, γιατί για κάποιον λόγο είμαστε οργανωμένοι και δομημένοι για να έχουμε σκοπό, θέλουμε σκοπό, φτιάχνουμε σκοπό. Η αλήθεια για μένα είναι ότι δεν υπάρχει κανένας σκοπός. Δεν υπάρχει κανένα νόημα για όλο αυτό που ζούμε. Είναι πολύ βαρύ να το αντέξει κάποιος», ανέφερε αρχικά η γνωστή τραγουδίστρια.

«Εγώ το αντέχω και θέλω μέσα σε αυτό να φτιάξω το δικό μου παραμύθι. Ότι θα δημιουργήσω ένα νόημα. Το νόημα για μένα στη ζωή μου είναι η τέχνη μου, η αλήθεια μου, το παιδί μου, η αγάπη. Αυτό είναι το νόημα για μένα. Να δημιουργώ, να εκφράζομαι, να αγαπάω. Αυτό είναι το νόημα που έχω βρει εγώ στη ζωή μου», κατέληξε.