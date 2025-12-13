Lifestyle

Βαρβάρα Λάρμου: «Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση, αλλά δεν την ανέχτηκα»

«Αντέδρασα σαν αγρίμι. Από μικρή ήμουν έτσι. Δεν δεχόμουν ούτε πατρονάρισμα, ούτε επιβολή» τόνισε η ηθοποιός
Η Βαρβάρα Λάρμου
Φωτογραφία αρχείου / NDP

«Δεν δέχομαι την παραβίαση, ούτε ως γυναίκα, ούτε ως άνθρωπος, από κάποιον που θεωρητικά έχει περισσότερη εξουσία» υποστηρίζει η ηθοποιός Βαρβάρα Λάρμου.

Μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη στην εφημερίδα On Time και τη Σίσσυ Μενεγάτου παραχώρησε η Βαρβάρα Λάρμου. Η γνωστή ηθοποιός απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης που έχει βιώσει στο χώρο.

Είσαι στο χώρο από το 2016. Έχεις δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση;

Έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση, αλλά δεν την ανέχτηκα. Έχω τσακωθεί, έχω φύγει, έχω καταγγείλει. Αντέδρασα σαν αγρίμι. Από μικρή ήμουν έτσι. Δεν δεχόμουν ούτε πατρονάρισμα, ούτε επιβολή.

Εκεί βγαίνει το πολύ μαχητικό, θυμωμένο λόγω πατριαρχίας κομμάτι του χαρακτήρα μου. Δεν δέχομαι την παραβίαση, ούτε ως γυναίκα, ούτε ως άνθρωπος, από κάποιον που θεωρητικά έχει περισσότερη εξουσία.

Πώς είσαι αυτό τον καιρό; Μόνη ή ερωτευμένη;

Θα σου πω μόνο ότι είμαι καλά. Η προτεραιότητά μου είναι η δουλειά μου.

