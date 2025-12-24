Βαρβάρα Λάρμου: «Πιστεύω πως πολλά έχουν αλλάξει στο θέατρο μετά το MeToo»

Μία συνέντευξη εφόλης της ύλης έδωσε η γνωστή ηθοποιός Βαρβάρα Λάρμου και αναφέρθηκε τόσο στη συμμετοχή της στην επιτυχημένη δραματική σειρά του MEGA, «Γη της ελιάς» όσο και στο κίνημα MeToo που ξεκίνησε από τον χώρο του ελληνικού θεάτρου.

Η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα που απολαμβάνουμε στη «Γη της ελιάς», μιλώντας στο περιοδικό «Λοιπόν» δήλωσε ότι νιώθει πολύ όμορφα που είναι πλέον μέλος της σειράς. Μάλιστα, η Βαρβάρα Λάρμου ανέφερε ότι τα γυρίσματα είναι απαιτητικά, ωστόσο δουλεύουν όλοι με αγάπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η συμμετοχή μου σε μια τόσο επιτυχημένη σειρά του MEGA είναι τιμή και χαρά. Η ομάδα είναι καταπληκτική και νιώθω ότι δουλεύουμε με αγάπη και αφοσίωση», δήλωσε η γνωστή ηθοποιός.

«Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχω μάθει να αξιολογώ διαφορετικά τον χρόνο μου και τις επιλογές μου. Η ενέργεια που δίνω στις δουλειές μου και στους ανθρώπους γύρω μου παίζει τεράστιο ρόλο. Η τέχνη απαιτεί αλήθεια, παρουσία και αφοσίωση. Όσο έχω αυτά, νιώθω γεμάτη», ανέφερε στη συνέχεια, τονίζοντας: «Η τέχνη δεν έχει χώρο για εγωισμούς. Θέλει συνεργασία, θέλει σεβασμό. Αν κάτι έχω μάθει μέσα από τη δουλειά μου σε Ελλάδα και Κύπρο, είναι ότι οι άνθρωποι εκτιμούν όταν είσαι αυθεντικός και αληθινός».



Στην ερώτηση αν έχει βιώσει τοξικές συμπεριφορές στη δουλειά της, η Βαρβάρα Λάρμου απάντησε με ειλικρίνεια: «Λογικό είναι σε έναν χώρο όπως ο δικός μας να υπάρξουν κάποιες δύσκολες συμπεριφορές. Όταν όμως μάθεις να αναγνωρίζεις τα όρια σου, δεν σε επηρεάζουν όπως παλιά. Όλα καταγράφονται. Η ψυχή δεν έχει κουμπί να πατηθεί και να σβήσει ό,τι έγινε. Όμως, αν μεγαλώνεις και εξελίσσεσαι, τότε μπορείς να δεις κάθε εμπόδιο σαν μάθημα».

«Η καθημερινότητά μου είναι πολύ απαιτητική. Τα γυρίσματα είναι συνεχόμενα, αλλά μου αρέσει γιατί νιώθω παραγωγική. Προσπαθώ όμως να βρίσκω χρόνο για βόλτες, για τους φίλους μου και για δημιουργικότητα. Το σώμα χρειάζεται προσοχή και η ψυχή επίσης», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.

«Πιστεύω πως πολλά έχουν αλλάξει στο θέατρο μετά το MeToo. Ο κόσμος μιλάει πιο ανοιχτά, και αυτό είναι ευλογία. Όμως ακόμη υπάρχει δρόμος. Θέλει συνεχόμενη προσπάθεια», υπογράμμισε ακόμα η Βαρβάρα Λάρμου που απολαμβάνουμε στον ρόλο της Ερωφίλης.