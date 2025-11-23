Βάσια Παναγοπούλου: Μόνοι μας οι ηθοποιοί δικαιώσαμε την άποψη ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι

Η Βάσια Παναγοπούλου μίλησε για την επαγγελματική πορεία, την οικογένειά της και τις συζητήσεις για την αθέατη όψη στο χώρο του θεάτρου. Η ηθοποιός διαφώνησε με την άποψη ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι» και έκανε λόγο για λάθη συναδέλφων της, που εδραίωσαν σε ορισμένους αυτή την άποψη.

Στο ξεκίνημα των δηλώσεων που παραχώρησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και την Αλεξάνδρα Τσόλκα, η Βάσια Παναγοπούλου μίλησε για τα παιδιά της: «Οι γιοι μου είναι πια άντρες, αλλά είμαι τόσο πολύ από πάνω τους που ίσως να μην είναι και καλό. Τα παιδιά μου γνωρίζουν πως ό,τι κερδίζουμε στη ζωή έρχεται με δουλειά και όχι από τον ουρανό», είπε η ηθοποιός.

Η Βάσια Παναγοπούλου ανέφερε στη συνέχεια: «Δεν θα ήθελα να σταματήσω να τρέχω για τη δουλειά μου, δεν θέλω να νιώσω παροπλισμένη. Δεν έχω νιώσει απογοήτευση από τους ανθρώπους του χώρου, γιατί δεν είχα ποτέ ιδιαίτερα πάρε – δώσε».

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στις συζητήσεις με αφορμή τις τοποθετήσεις για ένα «μεγάλο κρεβάτι» στο χώρο του θεάτρου: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μόνοι μας οι ηθοποιοί δικαιώσαμε την άποψη ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. Προς Θεού, δεν είναι η δουλειά μας ένα ατελείωτο κρεβάτι».

Κλείνοντας, η Βάσια Παναγοπούλου είπε: «Αν δεν ήταν ο Γιάννης Δαλιανίδης στο δρόμο μου, δεν θα είχε συμβεί τίποτα. Με τον Ανδρέα Γεωργίου έχουμε μια αγαπησιάρικη σχέση. Θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να συνεργαστώ με τον Βασίλη Μπισμπίκη».