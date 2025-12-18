Βασίλειος Κωστέτσος για τις επικείμενες καταγγελίες σε βάρος τραγουδιστή: Συναινούν και εκ των υστέρων θυματοποιούνται

Ο Βασίλειος Κωστέτσος πήρε θέση μέσα από ανάρτησή του, στις συζητήσεις των τελευταίων ημερών, περί επικείμενων καταγγελιών σε βάρος πασίγνωστου Έλληνα τραγουδιστή, για σεξουαλική κακοποίηση. Ο σχεδιαστής εξέφρασε επιφυλάξεις και συνέστησε σε δημοσιογράφους να μην προτρέχουν.

Ο Βασίλειος Κωστέτσος έγραψε πως σε πολλές ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν, διαπίστωσε πως τα «θύματα» είχαν πλησιάσει και προκαλέσει τους «δράστες». Κάνει λόγο για μια στρατηγική που διασύρει ανθρώπους. Για ένα σχέδιο μελετημένο με προσοχή και στόχο να προκαλέσει ντόρο. Απώτερος στόχος, όπως πιστεύει ο σχεδιαστής, ο εκβιασμός του ατόμου που έχουν βάλει στο στόχαστρο.

«Σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις στις κατηγορίες εναντίον του τραγουδιστή, είναι όπως τα είχα γράψει προχθές!!!! Γιατί, όπως έγραψα, όλοι στην αρχή προκαλούν, πλησιάζουν, συναινούν και εκ των υστέρων, εάν δεν πάρουν αυτό που θέλουν -που έχουν στη στρατηγική του μυαλού τους- θυματοποιούνται, εκβιάζοντας σύμφωνα με τα “τρωτά” σημεία του υποτιθέμενου θύτη!

Γι’ αυτό οι διάφοροι καλοθελητές δημοσιογράφοι ας μην προτρέχουν… Λες και αυτοί δεν ξέρουν… Τι συμβαίνει στους χώρους μας!», σημείωσε ο Βασίλειος Κωστέτσος στην ανάρτησή του.

«Υπάρχουν τρεις άνθρωποι που είναι έτοιμοι να τον καταγγείλουν» είχε πει προ ημερών ο Γιώργος Λιάγκας για την υπόθεση του Έλληνα τραγουδιστή.