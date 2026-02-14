Βασιλική Ανδρίτσου: «Όταν άκουσα για πρώτη φορά ότι είμαι έγκυος και ήχησαν στα αυτιά μου αυτές οι λέξεις, έπαθα»

Στη στιγμή που έμαθε πως θα γίνει για πρώτη φορά μητέρα, η οποία και ήρθε έπειτα από μεγάλη προσπάθεια και πολλές δυσκολίες, αναφέρθηκε από καρδιάς η Βασιλική Ανδρίτσου στη νέα συνέντευξη που έδωσε το μεσημέρι του Σαββάτου (14/2/2026) στην εκπομπή «Μαμα-δες» της ΕΡΤ.

«Η χαρά μου ήταν… τι να πω. Τη στιγμή που έμαθα ότι είμαι έγκυος ήταν τόσο μεγάλη η χαρά μου, γιατί για μένα δεν ήταν εύκολο αυτό. Δεν ήταν μια συνθήκη του τύπου…. α, ΟΚ, έμεινα έγκυος» εκμυστηρεύτηκε αρχικά η γνωστή ηθοποιός, Βασιλική Ανδρίτσου στην καλή της φίλη και συνάδελφο, Ματίνα Νικολάου.

«Συνέβη με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Συν του ότι άκουσα για πρώτη φορά ότι είμαι έγκυος και έπαθα. Αυτές οι λέξεις ήχησαν στα αυτιά μου και ήταν λίγο παράξενο. “Αμάν, συμβαίνει σε μένα” σκεφτόμου».

«Το πρώτο μεγάλο σοκ ήταν όταν άκουσα την καρδιά της. Εκεί δηλαδή ήταν που είπα… πάμε, τώρα μπήκαμε! Εντάξει, τώρα, τι να λέμε; Δεν ξεπερνιούνται αυτά τα συναισθήματα όσα χρόνια κι αν περάσουν» εξήγησε τέλος η Βασιλική Ανδρίτσου στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.