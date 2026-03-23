Βασίλης Καρράς: Δώδεκα ακυκλοφόρητα τραγούδια του αξέχαστου καλλιτέχνη είναι πλέον διαθέσιμα

Ο Βασίλης Καρράς είναι πάντα εδώ. Η φωνή του συνεχίζει να ηχεί, τα τραγούδια του παίζουν ακατάπαυστα, και ο ίδιος παραμένει ένα από τα πιο αγαπητά και αυθεντικά πρόσωπα της ελληνικής μουσικής ιστορίας.

Η Minos EMI, A Universal Music Company ανακοινώνει με μεγάλη χαρά την κυκλοφορία ενός δίσκου με 12 ακυκλοφόρητα τραγούδια με τη φωνή του μοναδικού ερμηνευτή που φέρει τον τίτλο «Βασίλης Καρράς Πάντα Εδώ, Τα Ακυκλοφόρητα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εταιρία σεβόμενη την επιθυμία του για την κυκλοφορία αυτών των τραγουδιών, που μάλιστα την επιμέλεια της παραγωγής για τον δίσκο αυτόν την είχε κάνει ο ίδιος μαζί με τον Γιάννη Γκιούρα, την κάνει πράξη με μεγάλη συγκίνηση. Έχοντας πάρει μια πρώτη γεύση με τα τραγούδια «Δε Μετανιώνω», «Η δική μου πατρίδα», και «Καινούργιες μέρες», ο νέος αυτός δίσκος μάς αποδεικνύει για ακόμα μια φορά την ξεχωριστή καλλιτεχνική οντότητα του σπουδαίου ερμηνευτή.

Ο Βασίλης Καρράς έχε αφήσει ανεξίτηλη τη μουσική σφραγίδα του, και ο δίσκος αυτός έρχεται ως δώρο στους αναρίθμητους θαυμαστές του. Μια υπενθύμιση ότι ένας καλλιτέχνης σαν τον Βασίλη Καρρά θα είναι πάντα εδώ.