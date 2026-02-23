Βασίλης Κικίλας και Τζένη Μπαλατσινού στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας: «Καλή Σαρακοστή» ευχήθηκαν στο Instagram

Ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μία υπέροχη οικογένεια και όποτε οι περιστάσεις το επιτρέπουν λατρεύουν να περνάνε χρόνο μαζί, μακριά από τη ρουτίνα και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας.
Με αφορμή το τριήμερο, το αγαπημένο ζευγάρι ταξίδεψε στην Πάτμο, όπου βρίσκεται το ησυχαστήριό τους. Μάλιστα, τόσο ο Βασίλης Κικίλιας όσο και η Τζένη Μπαλατσινού έκαναν ανήμερα την Καθαρά Δευτέρα (23.02.2026) αναρτήσεις στα social media με φωτογραφίες από τον λατρεμένο τους τόπο.
«Καλή Σαρακοστή», έγραψαν ως λεζάντες στις αναρτήσεις τους ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού.
Στις φωτογραφίες απεικονίζονται κάποια υπέροχα σημεία της Πάτμου. Kαι κάτω από τις αναρτήσεις τους οι διαδικτυακοί τους έσπευσαν να τους στείλουν τις ευχές τους για «καλή Σαρακοστή».
«Από τα 12 έως τα 17 έμεινα εσωτερική σε ένα αθλητικό σχολείο στη Γαλλία. Αν σκεφτώ ότι 12 ετών έφυγα και πήγα να μείνω μόνη μου σε ένα σχολείο όπου κάναμε 8 ώρες προπόνηση και διάβαζα δι’ αλληλογραφίας τα σχολικά μαθήματα, αντιλαμβάνομαι ότι ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο όμως τότε δεν συνειδητοποιούσα. Το έβλεπα σαν περιπέτεια και ήμουν πολύ περήφανη για τον εαυτό μου.
Από την άλλη, ήταν αφόρητη η μοναξιά. Τώρα το καταλαβαίνω, που γυρίζω πίσω. Μου έδωσε πολλά καλά όλο αυτό: να είμαι ανεξάρτητη, αν αναπτύσσω την κρίση μου. Σκληραγωγήθηκα με τον καλό τρόπο», είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της για τη ζωή της η Τζένη Μπαλατσινού.