Βασίλης Λαζαρίδης: Ο πατέρας μου με λάτρευε, όταν έμαθα για τον θάνατό του κλείστηκα στο δωμάτιό μου και σπάραζα για ώρες

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε ο Βασίλης Λαζαρίδης και μίλησε για τη μητέρα του, Πόπη Μαλλιωτάκη, αλλά και τη σχέση του με τον πατέρα του, Μπάμπη Λαζαρίδη, τον οποίο έχασε σε ηλικία 8 ετών.

Ο πρωτότοκος γιος του Μπάμπη Λαζαρίδη εξομολογήθηκε τα πάντα για τον χωρισμό των γονιών του και το πώς έμαθε για τον θάνατο του Μπάμπη Λαζαρίδη. Παράλληλα, εξομολογήθηκε στη διαδικτυακή εκπομπή «Bedtime Stories» ότι η Πόπη Μαλλιωτάκη αντιμετώπισε δυσκολίες μετά τον χαμό του άντρα της, διότι είχε πάρει δάνεια…

«Με τον πατέρα μου είχα λατρεία. Ο πατέρας μου ήταν ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που θα μπορούσε να βγάλει ο πλανήτης ολόκληρος. Εμένα η μητέρα μου με τον πατέρα μου τυπικά δεν πήραν διαζύγιο ποτέ», είπε.

«Η μητέρα μου έφυγε, πήρε εμένα και την αδερφή μου και φύγαμε από το σπίτι. Δεν ήταν η επιλογή του πατέρα μου να χωρίσουνε, ήταν της μάνας μου. Δεν με νοιάζει να πεις για μένα ό,τι θες. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν έχω θέμα κανένα. Αν βάλεις στο στόμα σου όμως τη μάνα μου ή τον πατέρα μου, μπαίνεις απευθείας blacklist. Αν μιλήσεις άσχημα γι’ αυτούς τους δύο ανθρώπους, σε έχω τελειώσει από τη ζωή μου», σημείωσε ο Βασίλης Λαζαρίδης, ενώ πριν από μερικές ημέρες η Αγγελική Ηλιάδη είχε καταγγείλει τον Μπάμπη Λαζαρίδη του για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση.

«Ο πατέρας μου δεν ήξερα ότι είναι σε σχέση, ότι είναι σε σχέση αυτοί οι δύο άνθρωποι… Τους έβλεπα στην αρχή δεν ήξερα ότι είχανε κάνει παιδί, μετά το έμαθα προς το τέλος, λίγα χρόνια πριν πεθάνει», ανέφερε για τον δεσμό της Αγγελικής Ηλιάδη και του Μπάμπη Λαζαρίδη.

Οι ανύπαρκτες σχέσεις με την οικογένεια του πατέρα του

Παράλληλα, ο Βασίλης Λαζαρίδης αποκάλυψε ότι έχει ανύπαρκτες σχέσεις με την οικογένεια του πατέρα του, υπογραμμίζοντας: «Δεν διατηρώ και δεν θέλω να διατηρώ σχέσεις με ανθρώπους από την πλευρά του πατέρα μου. Δεν ταιριάζω με αυτούς τους ανθρώπους, νιώθω ότι δεν συμπίπτουμε πουθενά, οι χαρακτήρες μας είναι αντίθετοι. Εγώ είμαι στην Ανατολή, αυτοί είναι στη Δύση. Δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα από ό,τι πρεσβεύω εγώ στη ζωή μου. Μπορεί να ακούγονται σκληρά αυτά που σου λέω.

Δεν είμαι πληγωμένος, είμαι πολύ συνειδητοποιημένος σε πληροφορώ. Τα έχω πολύ ξεκάθαρα στο μυαλό μου. Έχω επιλέξει τη ζωή μου να έχω δίπλα μου ανθρώπους που με σέβονται, τους σέβομαι, με εκτιμούν και τους εκτιμώ και μ’ αγαπάνε πραγματικά. Δεν θέλω τοξικούς ανθρώπους στη ζωή μου. Αφότου πέθανε ο πατέρας μου δεν με έχουνε πάρει ποτέ στη ζωή τους τηλέφωνο να δουν έτσι τι κάνω. Αν πέρασα τα μαθήματα, πώς είμαι στην υγεία μου, ζω, πέθανα; Δεν τους ενδιέφερε ποτέ».

«Το να λες και την αλήθεια δεν είναι κακό, αλλά όταν λες πράγματα που δεν ισχύουν και προσπαθείς να δημιουργήσεις εντυπώσεις, τι να σου πω; Για μένα είναι ανήθικο», είπε ακόμα.

«Όταν ήμουνα 12 – 13, στο τελευταίο τηλεφώνημα, που τους πήρα, και μετά τους έβαλα blacklist, αφού λέγανε πάλι τα ίδια, δεν τους ενδιέφερε πάλι να ρωτήσουν τι κάνω, να δουν… πώς είμαι, ποτέ… Δίνω το τηλέφωνο στη μάνα μου, αφού τελείωσε η κλήση μας και η μάνα μου έχει ένα συνήθειο, δεν βάζει ποτέ το κινητό στο αυτί, συνήθως μιλάει με ανοιχτή ακρόαση, σπάνια θα το βάλει στο αυτί. Δηλαδή πρέπει να ‘χει πολύ κόσμο για να το βάλει. Και έτσι όπως το δίνω, ακούω που λέει η γιαγιά “έχω ένα παράπονο από τον Βασίλη ότι δεν με παίρνει και δεν με ρωτάει ποτέ τι έκανε ο πατέρας του όταν με παίρνει τηλέφωνο”. Ο οποίος έχει φύγει απ’ τη ζωή από το 2008, ας πούμε. Ναι. Προφανώς το μνήμα, τι κάνει», αποκάλυψε ακόμα.

«Νιώθω ότι η οικογένειά του πατέρα μου μπορεί να μην αποδέχτηκε ποτέ τη μητέρα μου, το έχουν δείξει χιλιάδες φορές. Κακό του κεφαλιού τους. Και δημόσια το έχουνε δείξει», πρόσθεσε.

Η σχέση των γονιών του και ο θάνατος

Ο Βασίλης Λαζαρίδης επισήμανε ότι η Πόπη Μαλλιωτάκη και ο Μπάμπης Λαζαρίδης δεν χώρισαν ποτέ, τονίζοντας ότι η σχέση τους ήταν εξαιρετική μέχρι τέλους.

«Εμένα η μητέρα μου με τον πατέρα μου τυπικά δεν πήραν διαζύγιο ποτέ. Ουσιαστικά είχαν χωρίσει από το 2004. Εεγώ τότε ήμουνα τεσσάρων χρονών. Εντάξει τότε ξέρεις δεν καταλάβαινα. Πέθανε όταν ήμουνα οχτώ χρονών ο πατέρας μου. Δεν τον κατάλαβα να σου πω την αλήθεια τον χωρισμό τους, γιατί βλεπόντουσαν. Δηλαδή ήταν σαν να μην χωρίσανε ποτέ αυτοί οι δύο άνθρωποι και δεν μου το είπανε και ποτέ ξέρεις ότι “εγώ και ο μπαμπάς… χωρίσαμε”», είπε, προσθέτοντας: «Υπήρχε ένα περίεργο δέσιμο μεταξύ αυτών των δύο ανθρώπων. Δεν ήθελε ο πατέρας μου να χωρίσουν με τη μάνα μου. Όσο ήταν μαζί έβλεπα περιστατικά, μπορεί να τους έβλεπα να τσακώνονται, μπορεί να τους έβλεπα ξέρεις να φωνάζουν, να κάνουν διάφορα, αλλά μετά έβλεπα ότι όλα ξέρεις… επιστρέφαν σε μία κανονικότητα. Μεγαλώνοντας, άρχισα να αντιλαμβάνομαι περισσότερα και να συνειδητοποιώ πράγματα και καταστάσεις που μπορεί να γινόντουσαν παλιότερα».

«Πήρα πολύ αγάπη απ’ τους γονείς μου. Απ’ τους γονείς μου πήρα πάρα πολύ, και φυσικά την περισσότερη την πήρα από τη μάνα μου γιατί τα πιο πολλά χρόνια της ζωής μου τα πέρασα μαζί της. Ο πατέρας μου τον έχασα νωρίς, οπότε… δεν πρόλαβε να με δει να μεγαλώνω και δεν πρόλαβα να του πω κι εγώ όσα θα ήθελα να του πω», είπε ακόμα.

«Αν ζούσε ο πατέρας μου θα ‘κανα μαζί του μία πολύ σοβαρή συζήτηση. Για διάφορες συμπεριφορές. Για θα ‘θελα να μου εξηγήσει κάποια πράγματα, που έγιναν στην οικογένεια, ναι. Θα ‘θελα να μπορέσω να καταλάβω λίγο γιατί έκανε κάποιες πράξεις. Δηλαδή κάποια πράγματα που είχε κάνει στο παρελθόν με έχουν στεναχωρήσει. Η αλήθεια είναι αυτή και μέσα μου τον αγαπάω πολύ. Και το ξέρω ότι κι αυτός όπου κι αν είναι το ίδιο νιώθει. Απλά κάποια πράγματα με πλήγωσαν», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο Βασίλης Λαζαρίδης.

Παράλληλα, περιέγραψε πώς έμαθε για τον θάνατο του πατέρα του, μετά τη δολοφονία του, ενώ εκείνος ήταν 8 ετών.

«Είχαν πει οι ψυχολόγοι στη μητέρα μου ότι πρέπει να μου το πει η ίδια, ότι δεν ήταν σωστό να μου το πούνε οι ψυχολόγοι. Έτσι, με έβαλε η μητέρα μου σε ένα δωμάτιο και προσπαθούσε να μου το πει… Εγώ, να σου είμαι ειλικρινής, το ‘χα καταλάβει. Δηλαδή από την αρχή όταν έγινε, μέσα μου βαθιά το ήξερα. Το υποψιαζόμουνα, παρόλο που ξέρεις ήμουνα ένα μικρό παιδάκι τότε. Είναι αυτό το ένστικτο που λέμε, που καταλαβαίνεις ότι έχει γίνει κάτι πολύ κακό… Το ‘χα καταλάβει ότι είχε πεθάνει. Αλλά ξέρεις πάντα είχα την ελπίδα. Λέω, μπορεί να μην…

Στη μάνα μου μπροστά δεν έκλαψα, μετά μπήκε μία ψυχολόγος μέσα και έκλαψα στην ψυχολόγο. Καλά όταν πήγα μετά στο σπίτι όσο περνούσε η ώρα ξέρεις το συνειδητοποιούσα όλο αυτό μέσα μου και σου λέω θυμάμαι χαρακτηριστικά είχα πάρει το ρολόι της κουζίνας, όπως ήτανε, το πήρα, πήγα κλείστηκα μέσα στο δωμάτιο, έκλεισα με δύναμη την πόρτα και άρχισα να σπαράζω. Σπάραζα. Για ώρες. Το ρολόι το τελείωσα. Δηλαδή καθόμουνα εκεί και έκλαιγα», εξομολογήθηκε ο Βασίλης Λαζαρίδης.

«Κοίτα, ήταν πολύ δύσκολα τα χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα μου, η μητέρα μου είχε πάρει δάνεια αρκετά τότε, τα οποία εξόφλησε στη συνέχεια. Έπρεπε να εργάζεται φουλ, δεν σταμάταγε να κάνει εμφανίσεις… Ήταν αναγκασμένη μετά τον θάνατο του πατέρα μου μετά από ένα – δυο μήνες να πάει, γιατί ήτανε σε σχήμα κλεισμένη και έπρεπε να πάει να δουλέψει, ήτανε βασιζόντουσαν πάρα πολλές οικογένειες πάνω της. Εκείνη είχε πάρα πολλά έξοδα. Πένθος-ξεπένθος έπρεπε να πάει να δουλέψει, ούτε αυτό το σεβάστηκαν κάποιοι άνθρωποι τότε και την έκριναν επειδή δούλευε», δήλωσε ακόμα.