Βασίλης Μίχας: «Στον αθλητισμό υπάρχει μια ευγενής άμιλλα, στην ηθοποιία όχι»

Για τα παιδικά του όνειρα αλλά και για τις πόρτες που άνοιξε η εξωτερική του εμφάνιση στην επαγγελματική του διαδρομή μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Βασίλης Μίχας στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται”» και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα, το μεσημέρι του Σαββάτου, στον Alpha.

«Στα παιδικά μου χρόνια έπαιζα συνέχεια μπάλα, αυτός ήταν ο έρωτας μου. Σκεφτόμουν σαν παιδί να γίνω ποδοσφαιριστής αλλά δεν ευδοκίμησε το όνειρο. Έκανα τρία χειρουργεία οπότε αναγκάστηκα να συνεχίσω με τη ζωή μου» τόνισε αρχικά ο ηθοποιός και μοντέλο, Βασίλης Μίχας.

«Πιστεύω ότι στην υποκριτική είναι το πιο βρώμικο παιχνίδι. Θεωρώ ότι στον αθλητισμό υπάρχει μια ευγενής άμιλλα. Στην ηθοποιία, όμως, κάποιες φορές φαίνεται αλλά δε… Έχω δεχθεί κλαδέματα αλλά είναι μέσα στο παιχνίδι αυτό, είμαι και εγώ σκληρός παίκτης».

«Το κομμάτι της εμφάνισης παίζει ρόλο, εννοώ ότι με βοήθησε στο να μου ανοίξει την πόρτα. Από κει και πέρα το πως το διαχειρίστηκα εγώ αυτό και πως διαχειρίστηκα τον κύκλο, όπως με έβλεπαν δηλαδή, αυτό ήταν δικό μου» πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Βασίλης Μίχας στον Alpha.